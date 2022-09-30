人權組織：中國大陸「警僑服務站」在海外跨境執法

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近日發表一份報告，從中國一些省份開展打擊跨國電信和網路詐騙行動入手，研究了中國警方不斷擴大的全球警務行動。

這份題為《海外110：不受控的中國跨國犯罪打擊》的報告，著重關注了中國警方對於海外犯罪嫌疑人進行的所謂「勸返」行動。報告指出，中國針對海外電信詐騙行為所採取的大規模全球追討行動始於2018年，隨著中國警僑「海外服務站」的成立，該行動已經逐漸擴大規模。

中國官方的聲明指出，從2021年4月到2022年7月已經有23萬名嫌疑人被成功「勸返」回中國。

「保護衛士」的報告指出，中國警僑「海外服務站」遍布五大洲的數十個國家。這些海外服務站行動起源於地方政府，比如福建、浙江等。而這些海外服務站在境外「勸返」行動中發揮了直接作用。

根據該人權組織的統計，福州市和青田縣的警僑海外服務站設立在了包括荷蘭、西班牙、葡萄牙、德國、法國、義大利等歐洲國家，以及美國、加拿大和巴西、阿根廷等美洲國家，此外還有個別亞洲和非洲國家。

此外，該報告還指出，中國當局鎖定了九個國家為「欺詐和電信詐騙犯罪嚴重國家」，即泰國、緬甸、老撾、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、印尼、阿拉伯聯合大公國和土耳其。中國公民除非有「正當理由」，否則不得在這些國家停留。

「保護衛士」認為，中國的這種「海外110」行動，使用不正規的手段去針對海外中國人或是其留在中國的家屬，無論目標是異議人士、貪腐官員還是非重點目標的嫌疑人，都破壞了正當的法律程序和嫌疑人的基本權利，同時也規避了雙方的雙邊警務與司法合作，違反了國際法規。

人權組織「保護衛士」成立於2016年，根據其官網介紹，其主旨在於在「亞洲一些最惡劣的人權環境國家從事並支持當地實地活動，以促進保障基本人權和法治」。該組織的前身是瑞典媒體人彼得·達林（Peter Dahlin）在北京創立的人權機構 China Action。

「保護衛士」此前在今年1月也曾發表有關「非自願回國」的報告，揭露中國在海外大規模的長臂執法行動。中國外交部發言人趙立堅曾在1月19日的例行記者會上對當時那份報告予以駁斥，指報告「以所謂人權為名」，「將外逃腐敗嫌犯美化為受害人」，是對「腐敗犯罪的縱容和包庇」。他還為相關行動辯護，強調「中國司法執法機關在追逃追贓工作中，嚴格遵守國際規則，充分尊重他國司法主權」。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】