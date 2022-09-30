艾米尼之死引怒火！不畏官方鎮壓 伊朗抗議活動仍在持續

本周四（9月29日），伊朗國內抗議依舊持續不斷。據報導，伊朗當局警告媒體人士不要支持抗議活動。

伊朗學生通訊社（ISNA）援引德黑蘭省長的話說，當局將對參加抗議活動的知名人士「採取行動」。

到目前為止，伊朗大量電影人、運動員、音樂家和演員都對示威活動表示支持。幾天前，伊朗足球隊在維也納參加一場友誼賽時遮蓋了隊服上國家隊的標誌，以示對抗議活動的支持。

今年9月，22歲的伊朗姑娘艾米尼（Mahsa Amini）因為穿著被認為不合適的衣服，被德黑蘭所謂的「道德警察」逮捕並帶到警察局，在那裡她陷入了昏迷。三天後，她在一家醫院去世。她的死亡引發了廣泛的憤怒，在伊朗數十個城市引發反政府抗議集會。很多參與抗議的女性在公共場合燒掉頭巾並剪短自己的頭髮。

伊朗政府加強鎮壓 抗議者死亡人數增加

人權組織指出，伊朗安全部隊過度使用暴力。位於奧斯陸的伊朗人權組織「伊朗人權」稱，截至周四，已經有至少83人在抗議活動中被打死。

大赦國際組織早些時候表示，伊朗安全部隊使用了無情的暴力。而保護記者委員會星期四說，更多的記者被逮捕。NGO組織保護記者委員會表示，越來越多的新聞工作者在抗議活動中被捕。該機構表示，截至周四，至少28名記者遭伊朗當局逮捕。

德國外長貝爾博克周四表示，她希望歐盟對伊朗實施制裁。

伊朗總統指責西方挑起動亂

周四，伊朗國家電視台報導稱，當局逮捕了大量「鬧事者」，但是沒有公布人數。

伊朗總統賽義德·易卜拉欣·萊希說，目前伊朗正在經歷的騷亂是1979年伊斯蘭革命以來，西方敵對勢力針對伊朗的最新舉措。

他說：「43年來，敵人對伊朗一直是錯誤估計，他們以為伊朗是一個可以由他們隨意支配的弱小國家。」

伊朗國家電視台周四還報道說，自9月17日示威活動開始以來，已有41人死亡，其中包括警務人員。

(路透社, 法新社)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】