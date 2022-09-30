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對C型肝炎比中指？紐西蘭公衛運動廣告遭認定極為冒犯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭政府數個月前發起旨在協助遏阻C型肝炎的《Stick it to Hep C》公衛運動，但演員比出中指的廣告意象近日被監管單位認定太過冒犯而不能播。照片翻攝：Stickittohepc.co.nz
紐西蘭政府數個月前發起旨在協助遏阻C型肝炎的《Stick it to Hep C》公衛運動，但演員比出中指的廣告意象近日被監管單位認定太過冒犯而不能播。照片翻攝：Stickittohepc.co.nz

衛報報導，紐西蘭政府數個月前發起旨在協助遏阻C型肝炎（Hepatitis C）的公衛運動，卻在近日遇到了絆腳石，原因出在廣告之一特色是演員比出中指，被監管單位認定太過冒犯而不能播。

根據報導，C肝病毒一年殺死了約200名紐西蘭人。紐西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）7月發起了《Stick it to Hep C》運動，想提高民眾對C肝病毒的認識，內容則包括了影像、戶外海報與網路文宣。

《Stick it to Hep C》推出的廣告特色是演員們面帶微笑，朝著另一人豎起中指，接著可以見到醫護人員在中指進行採指尖血檢測，好確定是否感染了透過血液傳播的C肝病毒。

不過，這個廣告遭到投訴，稱「該手勢一直被確立為一系列非常粗魯詞彙的『手語』（Sign language）。簡而言之，『X你的！』（F*%$ You!）。這在廣告看板上沒有立足之地，也不能在孩子們可以看到的地方」。

據報導，紐西蘭的廣告標準局（Advertising Standards Authority）支持投訴人形容該廣告意象「極為冒犯」（Deeply Offensive）。雖然投訴委員會同意，看到廣告的人可能理解，有「一個確定你是否已經接觸到C型肝炎的簡單手指點刺測試法及新的有效療法，意味著你可以對C肝說『X你的』」，但對於「可能只專注於手勢」的多數人來說，廣告的脈絡會不見。

委員會指出，這個手勢是「你能對另外一個人做出的最冒犯手勢之一，且總有著負面含意」，不同意廣告商所稱角色的微笑臉龐緩解了任何侵略意圖，同時贊同該廣告用了不雅且冒犯的手勢，並違反了標準。

紐西蘭公共衛生服務（Public Health Service）國家主任張伯倫（Nick Chamberlain）向當地媒體表示，這個決定「令人遺憾」。他說，「我們無意因為我們選擇的運動意象而造成嚴重或廣泛的冒犯，很遺憾ASA認為我們沒有在這個情況取得適當的平衡」。據報中指照片已從主要運動影像移除，改採同時比出左右手大拇指，但YouTube影像仍未下架，中指意象也仍出現在運動的網站上。

紐西蘭 C肝 廣告

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