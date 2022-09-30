無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」
英國已故女王伊麗莎白二世的死亡證明9月29日出爐，意外揭露讓王孫哈利更為不堪的暗黑內幕！簡言之，女王駕崩後2小時，哈利才登機從倫敦飛往蘇格蘭，原以為能見祖母最後一面，不料其實是奔喪。
時間回到9月8日當天，哈利與妻子梅根在倫敦參加慈善活動時，白金漢宮中午時分突然發布御醫團隊對於女王健康表示「憂慮」的新聞稿。哈利發言人在下午1點50分左右宣布，哈利將趕往蘇格蘭探視。
基於種種原因，哈利沒搭上長兄威廉的皇家空軍專機，最後改搭一趟3萬英鎊的私人專機，當時已是下午5點34分。至於女王，根據死亡證明，早於下午3點10分就已經駕崩。
易言之，哈利登機前的2小時前，女王早已駕崩，這比之前報導的哈利專機尚未降落，白金漢宮就發布女王駕崩消息，更令人不堪。
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