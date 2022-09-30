無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」

台灣高中自今年9月開學起廢除早自習，學生只要在第一堂課前到校。而在美國，愈來愈多睡眠專家與心理學家也建議延後高中的上學時間。研究顯示，由於青春期荷爾蒙的變化，青少年有晚睡晚起的生理需求，然而過去15年，美國公立高中的上學時間不斷提早，導致愈來愈多學生的睡眠時間少於醫生建議的至少8小時，可能傷害他們的身心健康。

2022-09-30 15:24