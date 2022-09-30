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【重磅快評】別管北溪是誰幹的 警惕歷史悲劇即將上演

聯合報／ 主筆室
北溪一、二號管線在波羅的海的海底被炸破，成了一大謎團。北溪管線示意圖。路透
北溪一、二號管線在波羅的海的海底被炸破，成了一大謎團。北溪管線示意圖。路透

北溪一、二號管線在波羅的海的海底被炸破，洩露了難以計量的天然氣，成了氣候災難。「誰幹的？」馬上就成了比洩出的天然氣本身更巨大的全球大謎團。但現在，這個謎團的答案恐已不是最重要的，最重要的反而是，一個全球的巨變，也就是史上最大的一隻黑天鵝，可能已經飛出來了。

兩條管線每年原可以供應近一千億立方公尺的天然氣給歐洲，但這麼一炸之後，歐洲盼望在俄烏戰事緩和後，只要與俄和解談判，再由俄轉開氣閥就可重新供氣的希望，已被徹底摧毀。

在爆炸點附近的德國、瑞典和丹麥，都認為洩漏並非單純的事故，而是蓄意破壞，瑞典甚至還探測到兩次水下爆炸；但事發後，誰是幕後影武者的宣傳戰馬上升高。烏克蘭不假思索就將矛頭對準俄羅斯，但現為歐洲議會議員的波蘭前防長西科爾斯基卻在推特發文說：「謝謝你，美國！」暗示美國幹了這件事情，而他為此向美方致謝。

其實不必再去揣想誰是元凶了！人類歷史上，有些事件注定要成為永遠的羅生門。比如，這次已困擾、損害人類健康長達3年、改變人類生存型態也重挫全球經濟的新冠病毒，究竟是實驗室裡製造的產物，還是自然中變異出來的品種，就是一個世紀之謎。

再如，1960年代謀殺美國前總統甘迺迪的究竟是誰？2014年那架從吉隆坡飛往北京的馬航370航班究竟飛去了哪裡，在哪裡失事，以及它的殘骸與機上乘客的屍首究竟葬身何處？還有，2000年8月在巴倫支海演習的1萬6千噸的俄奧斯卡級核潛艦為什麼沈沒？真是發射已鏽蝕魚雷而引爆魚雷室中的其他魚雷造成大爆炸，還是去年突然被透露出來是與北約潛艦相撞而造成的？

這次，美、俄都是嫌疑犯，而作為受害者的歐盟，第一時間在口中指控的，也未必就是其心中懷疑的。但無論誰是真凶，它都呈現了如同前述幾件事件一樣，具有不能讓世人知道真相的特癥；有些事件太難堪，足可顛覆整個世局的平衡，它就會如同核導彈密碼一樣，永遠鎖在機密盒中。

真正令人憂慮的是，北溪一、二號天然氣管道是民生設施，如今軍事攻擊卻將箭頭朝向了它；如果不是有人已到了無計可施、坐困愁城的地步，何需攻擊這麼一個牽涉上億人的生存狀態的設施？這完全是近於瘋狂的舉止，但它已不是第一次發生。位於扎波羅熱州的歐洲最大核電站，早已數度被攻擊，8月那次還造成一座反應爐停止運作，俄烏也互相指責是對方下手。

上一次見到這樣的行為，恐要上溯到1939年納粹開啟的U型潛艇群狼戰術，對毫無防護的美、英等同盟國商船進行攻擊。但那是二次世界大戰已經開打的戰爭行為，這樣的攻擊是雙方已殺紅眼、釋放出人性中最卑劣的根性時的表現；如今當戰事仍僅止於烏克蘭境內，卻已然出現了攻擊大型民生設施的行動，顯然意味著某些國家或部門，已經脫離了理性的範疇與控制。

現今的發展應該讓世人感到惴惴不安。它就像一個史詩級的地震即將發生前，地殼先出現的一些磕碰、震顫一般，是一個凶惡的預兆。

普亭在推動烏克蘭四個州舉行入俄公投並徵召預備役上戰場時，揚言如果俄羅斯的領土完整受到威脅，俄方將採取「一切手段保護俄羅斯和俄羅斯人民」。一切手段被解讀為包括使用核武器在內，這是另一個更令人憂慮的發展。

德國前總理梅克爾受訪呼籲，普亭應被視為一個嚴肅的對話夥伴，應予認真對待，而這樣的認真對待絕不是軟弱或綏靖政策。這個呼籲也應受到同樣重視。因為，人類的悲劇往往是一連串的輕忽造成的，許多歷史慘劇都像一樁預告死亡紀事，在人類的眼皮下，毫無阻攔地爆開，直到一切都化為灰燼為止。

俄羅斯 馬航 烏克蘭 北溪

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