美軍首位「跨性別軍醫」向俄國洩密！夥同妻子提供美軍醫療機密

美國陸軍一名軍醫和他同樣身為醫生的妻子近日被美國司法部被指控「向俄羅斯政府洩露醫療機密資料」。

BBC報導，現年39歲的亨利（Jamie Lee Henry）和36歲妻子賈布里連（Anna Gabrielian）被指控計劃在軍醫院中洩露有關患者的機密訊息。據悉，這對夫妻試圖向一名由聯邦調查局特務假扮的「俄羅斯特務」提供美軍個人醫療資訊。

起訴書提到，這對夫妻希望幫助俄羅斯政府「深入了解與美國政府和軍隊有關的個人醫療狀況」，身為少校的亨利計劃利用其安全許可從工作的大型軍事基地「布拉格堡」（Fort Bragg）的軍醫院獲取私人醫療記錄，在巴爾的摩約翰霍普金斯醫院工作的賈布里連則被指控計劃提供自己工作場所的資訊。

在俄羅斯今年入侵烏克蘭後，賈布里連向俄羅斯駐華盛頓大使館主動表示能「提供幫助」，直到8月中旬一名由聯邦調查局特務假扮、自稱為俄羅斯大使館工作的人聯繫到她並安排會面，期間賈布里連是出於「對俄羅斯的愛國主義」才願意提供任何力所能及的幫助，並表示能承受被解僱或入獄的風險。

亨利則告訴對方自己可以取得基地的醫療資料，並能提供美國如何訓練軍隊向烏克蘭提供援助等資訊，更表示考慮自願加入俄羅斯軍隊。起訴書還透露亨利已提供1名陸軍軍官、1名國防部雇員和另外3名退伍軍人配偶的健康紀錄，夫妻就連之後逃往土耳其的計畫都已準備好。

值得注意的是，亨利其實早在2015年便公開自己「跨性別」身分，當時更成為美軍史上首位公開跨性別的現役陸軍軍官，同年5月軍方也同意將亨利的性別更改成女性，不過如今的司法部起訴書仍以男性代詞來稱呼。

若亨利和賈布里連的罪名成立，未來將面臨最高長達5年的監禁，而洩露醫療資訊的罪名將面臨10年的牢獄之災。