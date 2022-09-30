快訊

影／鴻海科技日有驚喜！　台灣第一部自製純電皮卡全新Model V預約亮相

中共擴張國際媒體影響力 自由之家報告：台灣最受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍首位「跨性別軍醫」向俄國洩密！夥同妻子提供美軍醫療機密

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國陸軍一名軍醫亨利（圖右）和他同樣身為醫生的妻子賈布里連（圖左）近日被美國司法部被指控「向俄羅斯政府洩露醫療機密資料」。截自推特
美國陸軍一名軍醫亨利（圖右）和他同樣身為醫生的妻子賈布里連（圖左）近日被美國司法部被指控「向俄羅斯政府洩露醫療機密資料」。截自推特

美國陸軍一名軍醫和他同樣身為醫生的妻子近日被美國司法部被指控「向俄羅斯政府洩露醫療機密資料」。

BBC報導，現年39歲的亨利（Jamie Lee Henry）和36歲妻子賈布里連（Anna Gabrielian）被指控計劃在軍醫院中洩露有關患者的機密訊息。據悉，這對夫妻試圖向一名由聯邦調查局特務假扮的「俄羅斯特務」提供美軍個人醫療資訊。

起訴書提到，這對夫妻希望幫助俄羅斯政府「深入了解與美國政府和軍隊有關的個人醫療狀況」，身為少校的亨利計劃利用其安全許可從工作的大型軍事基地「布拉格堡」（Fort Bragg）的軍醫院獲取私人醫療記錄，在巴爾的摩約翰霍普金斯醫院工作的賈布里連則被指控計劃提供自己工作場所的資訊。

在俄羅斯今年入侵烏克蘭後，賈布里連向俄羅斯駐華盛頓大使館主動表示能「提供幫助」，直到8月中旬一名由聯邦調查局特務假扮、自稱為俄羅斯大使館工作的人聯繫到她並安排會面，期間賈布里連是出於「對俄羅斯的愛國主義」才願意提供任何力所能及的幫助，並表示能承受被解僱或入獄的風險。

亨利則告訴對方自己可以取得基地的醫療資料，並能提供美國如何訓練軍隊向烏克蘭提供援助等資訊，更表示考慮自願加入俄羅斯軍隊。起訴書還透露亨利已提供1名陸軍軍官、1名國防部雇員和另外3名退伍軍人配偶的健康紀錄，夫妻就連之後逃往土耳其的計畫都已準備好。

值得注意的是，亨利其實早在2015年便公開自己「跨性別」身分，當時更成為美軍史上首位公開跨性別的現役陸軍軍官，同年5月軍方也同意將亨利的性別更改成女性，不過如今的司法部起訴書仍以男性代詞來稱呼。

若亨利和賈布里連的罪名成立，未來將面臨最高長達5年的監禁，而洩露醫療資訊的罪名將面臨10年的牢獄之災。

俄羅斯 美國

延伸閱讀

美軍最先進水面艦宋瓦特號 首度泊靠日本

影／女蹲馬桶20分鐘 起身見馬桶爬出大蜘蛛「驚聲尖叫」

駐伊拉克美軍備受威脅！美國出動F-15戰機擊落伊朗無人機

暴力、劫掠頻傳 海地人道災難已陷「絕望」境地

相關新聞

那些「崽子議員」！尹錫悅粗口暴言的外交風波

南韓總統尹錫悅在美國出訪期間，一席以「崽子」來指稱國會議員的「碎念」發言，遭現場記者錄下來之後公開，隨後海內外各家媒體紛紛報導，引發南韓在野黨與輿論撻伐。事件發展至今，總統辦公室與執政黨卻指責這是最初報導的MBC電視台「刻意扭曲」、意圖詆毀總統締造的外交成果，南韓政媒之間目前陷入前所未有的緊張對立。

拜登講錯話隔天！賀錦麗也口誤美國跟「北韓共和國」結盟

美國副總統賀錦麗29日訪問南韓，並在參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話，試圖重申華府對首爾的安全承諾，卻口誤讚揚美國...

遠方 EP83｜前日相安倍國葬毀譽參半 最了解台灣的日本記者：台灣別再獨押安倍派

最近全球熱門的討論話題是「默默辭職」現象。在中國大陸甚早就出現「躺平」的說法，不只是職場、甚至對於生活與人生，都採取消極的態度來應對。 日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，現任首相岸田文雄決定為他舉辦國葬。安倍成為二戰後第二位獲國葬禮遇的首相，但多項民調都顯示，過半日本民眾反對國葬，與台灣普遍輿論感受不同。 本集遠方邀請著作等身的資深媒體人野島剛，談為什麼日本各界反對這場國葬？也對台灣對日關係提出最誠摯的建言。

美軍首位「跨性別軍醫」向俄國洩密！夥同妻子提供美軍醫療機密

美國陸軍一名軍醫和他同樣身為醫生的妻子近日被美國司法部被指控「向俄羅斯政府洩露醫療機密資料」。

英相減稅計畫引發混亂 工黨民調強壓執政保守黨

英國政府計劃降稅，連日引發金融市場混亂，數據分析公司「輿觀」（YouGov）今天公布民調結果顯示，反對黨「工黨」民意支持...

擔憂中國影響力 美推出太平洋戰略

（德國之聲中文網）美國總統拜登周四（9月29日）在華府一場峰會上向十幾個太平洋島國的領導人表示，美國致力於加強其在該地區的存在，並在他們面臨氣候變化帶來的「生存威脅」時，美國將成為一個更具協作性的伙伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。