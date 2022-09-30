拜登講錯話隔天！賀錦麗也口誤美國跟「北韓共和國」結盟

美國副總統賀錦麗29日訪問南韓，並在參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話，試圖重申華府對首爾的安全承諾，卻口誤讚揚美國「跟北韓共和國（Republic of North Korea）的同盟」。

根據今日美國報的報導及福斯新聞的影像，賀錦麗開始發表講話時說道，「美國有著一個非常重要的關係，就是跟北韓共和國的同盟，這是個強大與持久的聯盟」。

KAMALA HARRIS: "The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea." pic.twitter.com/H2dI5UYOlo — RNC Research (@RNCResearch) September 29, 2022

雖然賀錦麗沒有立刻自我糾正，但她隨後以北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」的英文縮寫「DPRK」稱呼平壤當局，並且讚揚美國在北韓帶來威脅之際，對南韓國防有著「鋼鐵般堅定」（Ironclad）的承諾。賀錦麗說，她在會晤南韓總統尹錫悅時表示，「我們在這一點是一致的」，稱「我們美國與南韓的共同目標就是朝鮮半島的完全無核化」。

從白宮事後發布的逐字稿可見，「Republic of North Korea」的「North」已被畫上刪除線。