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拜登講錯話隔天！賀錦麗也口誤美國跟「北韓共和國」結盟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統賀錦麗29日訪問南韓，並在參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話。歐新社
美國副總統賀錦麗29日訪問南韓，並在參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話。歐新社

美國副總統賀錦麗29日訪問南韓，並在參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話，試圖重申華府對首爾的安全承諾，卻口誤讚揚美國「跟北韓共和國（Republic of North Korea）的同盟」。

根據今日美國報的報導及福斯新聞的影像，賀錦麗開始發表講話時說道，「美國有著一個非常重要的關係，就是跟北韓共和國的同盟，這是個強大與持久的聯盟」。

雖然賀錦麗沒有立刻自我糾正，但她隨後以北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」的英文縮寫「DPRK」稱呼平壤當局，並且讚揚美國在北韓帶來威脅之際，對南韓國防有著「鋼鐵般堅定」（Ironclad）的承諾。賀錦麗說，她在會晤南韓總統尹錫悅時表示，「我們在這一點是一致的」，稱「我們美國與南韓的共同目標就是朝鮮半島的完全無核化」。

從白宮事後發布的逐字稿可見，「Republic of North Korea」的「North」已被畫上刪除線。

今日美國報指出，就在賀錦麗口誤的前一天，美國總統拜登同樣犯了口誤，在演講時詢問早在8月死於車禍的聯邦眾議員瓦洛斯基（Jackie Walorski）是否有在現場。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）事後被再三追問此事，但始終堅持否認拜登當時有說錯話。

美國副總統賀錦麗29日參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話，口誤讚揚美國「跟北韓共和國的同盟」，白宮事後發布逐字稿可見到「North」已被畫上刪除線。照片翻攝：Whitehouse.gov
美國副總統賀錦麗29日參訪南北韓非軍事區（DMZ）時發表講話，口誤讚揚美國「跟北韓共和國的同盟」，白宮事後發布逐字稿可見到「North」已被畫上刪除線。照片翻攝：Whitehouse.gov

美國 北韓 賀錦麗

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