擔憂中國影響力 美推出太平洋戰略

（德國之聲中文網）美國總統拜登周四（9月29日）在華府一場峰會上向十幾個太平洋島國的領導人表示，美國致力於加強其在該地區的存在，並在他們面臨氣候變化帶來的「生存威脅」時，美國將成為一個更具協作性的伙伴。

中國在太平洋地區日益增長的軍事和經濟影響引發美國的擔憂，這一背景下，白宮希望改善與太平洋島國的關系。拜登表示：「在未來幾年和幾十年裡，這個世界的大部分歷史將書寫在印太地區，而太平洋島國是塑造未來的一個關鍵聲音，這就是為什麼我的政府把加強我們與你們國家的伙伴關系作為優先事項。」

同日，美國政府公布了太平洋戰略，這是白宮協助太平洋地區領導人解決氣候變化丶海上安全和保護該地區免受過度捕撈等緊迫問題的計劃大綱。美國政府還承諾，在未來十年為太平洋島國增加8.1億美元的新援助，其中1.3億美元會用於阻止氣候變化影響的相關努力。拜登說：「我們非常清楚地看到氣候變化在世界各地造成的後果，包括現在的美國，我知道你們國家對此感受深刻。」

斐濟丶馬紹爾群島丶密克羅尼西亞丶帕勞丶巴布亞新幾內亞丶薩摩亞丶所羅門群島丶湯加丶圖瓦盧丶庫克群島丶法屬波利尼西亞和新喀裡多尼亞都派元首出席這次的峰會。瓦努阿圖和瑙魯則是派代表出席，而澳大利亞丶新西蘭和太平洋島嶼論壇秘書長也派出觀察員參與峰會。

今年早些時候，索羅門群島與北京簽署了一項新的安全協議，該國總理索加瓦雷在峰會前也表示，他將對簽署任何批評中國的峰會聲明感到猶豫。此外，馬紹爾群島本月暫停了與美國續簽安全伙伴關系的談判，理由是美國約70年前在該地區進行核試驗所產生的長期影響尚未得到妥善處理。

美國承諾哪些新計劃？

白宮宣布的新舉措包括計劃要求國會在10年內撥款6億美元，以支持太平洋島國經濟發展，促進太平洋漁業的氣候復原力等等。美國政府表示，它還將在斐濟的蘇瓦建立一個美國國際開發署的區域特派團，以及先前宣布在索羅門群島丶湯加和基裡巴斯開設大使館的計劃。

此外，白宮還宣布了在「適當協商」後承認庫克群島和紐埃為主權國家的計劃。目前，美國承認這些島嶼為自治領土。這份16頁的戰略指出，太平洋地區的「地緣政治競爭影響加劇」，會直接影響到美國。文件說：「這些影響包括中華人民共和國的壓力和經濟脅迫，這有可能破壞該地區的和平丶繁榮和安全，並延伸到美國。這些挑戰使美國考慮重新投入太平洋地區。」

美國政府在文件中提出的廣泛戰略目標，包括將美國在太平洋地區的外交使團數量從6個擴大到9個，並完成與太平洋島國帕勞丶密克羅尼西亞和馬紹爾群島的戰略伙伴關系協議的更新工作。此外，美國也將增加海岸警衛隊丶國家海洋和大氣管理局和五角大樓在太平洋地區的勢力。

白宮官員告訴美聯社，自冷戰結束以來，美國對太平洋地區不聞不問，為留下了讓中國可擴大其影響力的機會。在美國宣布舉辦這次的峰會前，索羅門群島曾禁止美國與英國派遣其海軍艦艇至該國數日。一位熟悉峰會流程的官員告訴美聯社，在峰會召開之前，所羅門群島表示該國不太可能簽署峰會結束後的聯合聲明。這位匿名的外交官說，所羅門群島之所以抵制會後聯合聲明，是由於該國近來與中國的關系越來越緊密。

而另一位匿名的消息人士則告訴美聯社，美國和峰會與會者正在努力制定一份峰會後的聯合聲明，預計該聲明將避免直接涉及中國，但將包括呼籲維護航行自由，尊重該地區各國的主權權利和領土完整，以及對氣候變化采取行動的緊迫性。

（美聯社丶路透社）

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