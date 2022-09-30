【專家之眼】到底是誰炸掉北溪天然氣管道？

前兩天俄國輸送天然氣的兩條主要管道，經過波羅的海海底的北溪一號及二號管道，發生洩漏氣；與此同時，瑞典、德國的地震研究學者，都偵測到在洩漏地點的爆炸，因此歐洲國家的官員都認為這是很明顯的「蓄意破壞」。

但截至目前為止，沒有人能提出具體證據，證明是由誰所為？當然，有些分析及報導認為是俄羅斯自導自演幹的；有些則影射可能和那些剛建成，由挪威及丹麥輸送天然氣管道的國家有關；有些則認為是美國幹的，因為這麽一來，歐洲各國將完全停止對俄羅斯的能源依賴，不得不和烏克蘭及美國緊緊綁在一起，繼續對抗、制裁俄羅斯。

北溪爆炸的內幕，明顯地錯綜複雜，程度可能比間諜戰爭電影片還精彩，但要釐出誰才是破壞者，除非有具體證據出現，例如使用的爆破設備是屬於那個國家專有的，但也有可能故意用某國的爆炸器材嫁禍於人，因此，可能永遠是個謎團。

不過，國際社會是個半原始社會，在現實主義及新現實主義下，「國家利益」仍是所有國際問題的核心。因此，可以從推測北溪爆炸之後，對誰最有利，試著猜想誰才是「蓄意破壞」的「凶手」。

就可能的頭號嫌疑犯俄羅斯而言，北溪2號雖有液化天然氣在輸送，但尚未有真正輸出給歐洲國家；而北溪1號則大約在三、四個月前，已經減少輸出量百分之五十。由於美國希望歐洲國家不要買俄羅斯的天然氣及石油，加上俄羅斯也不斷威脅要完全停止輸送，以遏止歐洲國家援助烏克蘭。不過，事實上在戰爭開始時俄羅斯供氣佔歐洲天然氣供應的40%，但到現在已經只佔9%；為了這個9%，俄羅斯炸掉北溪輸送管，有些不合常理。因為，俄羅斯只要再減量，或者直接停止送氣即可。何必炸掉，白白損失以億美元單位來計價的輸氣管道設備？

以中國大陸為主的分析及評論，都説是美國人幹的，報導中還説：「你問十個人，會有九個人說美國人幹的。」

認為是美國人幹的，目的是了綁架歐洲各國繼續對抗俄羅斯。不過，這些推測，主要認為炸掉北溪，還有三個重要依據：

第一，是今年2月7日，當時俄羅斯還沒有正式入侵烏克蘭，拜登在一場記者會上公然的説，如果俄羅斯跨過邊境，入侵烏克蘭，那將不會有北溪2號，「我們會結束它」。但記者質疑反問，北溪2號是在德國控制下，美國怎麼做得到。拜登說：「我保證我們做得到」。

第二，有媒體報導在北溪爆炸前，美國海軍就在爆炸地點附近進行演習。

第三，俄羅斯如果完全停止供應歐洲天然氣，美國受益最大。美國能源大亨，德州天然氣業者Tellurian Inc. 董事長Charif Souki表示，歐洲因為俄羅斯停止供應天然氣面臨悲慘的冬天時，美國將會是最大受益者，能以大幅的溢價，出口天然氣。

走筆至此，到底誰是爆炸案的「做手」，似乎呼之欲出。但筆者要指出的是，俄烏戰爭下，所引發的能源、糧食、通膨及金融等危機，證明了「全世界沒有一處是安全的」。

更何況「台灣海峽是地表上最危險的地區」，俄烏戰爭後，執政黨討厭把台灣類比成烏克蘭，但在台海情勢益趨緊張，武統聲浪益趨高漲下，只是買武器、拉長軍事役期，卻對能源危機無感，能源政策也不改變，一旦台海戰爭發生，幾乎完全仰賴能源進口的台灣，還有抵抗的能力嗎？