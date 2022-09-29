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比特幣-英鎊交易量創新高 投資人趁英鎊貶值進行套利

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
比特幣-英鎊交易量26日創新高，顯示許多投機客趁著英鎊暴貶進行套利。 路透
比特幣-英鎊交易量26日創新高，顯示許多投機客趁著英鎊暴貶進行套利。 路透

市場數據顯示，在英國政府上周宣布減稅方案導致26日英鎊匯價暴貶後，英鎊和加密貨幣比特幣間的交易量暴增至紀錄新高，可見當時有大批投資人拋售英鎊並換取比特幣，或是從中套利。

據市場數據公司Kaiko Research統計，全球八大交易所26日進行的比特幣-英鎊交易額暴增至紀錄高點的8.46億英鎊（9.2億美元），遠高於今年來的平均每日交易額為5,410萬英鎊。

加密公司CoinShares研究主管巴特菲爾說，交易量暴增的原因可能是交易員在用英鎊交換比特幣，「比特幣交易量的成長和政治／貨幣不穩定性有高度相關性」。

巴特菲爾說，過去其他貨幣也曾發生加密幣匯兌交易量暴增的情形，例如俄羅斯盧布或烏克蘭格里夫納，但從未有過和這次同樣大的變動。

Kaiko分析師萊德說，這項數據顯示加密市場會對法幣波動有所反應。當英鎊匯價26日暴貶，投機投資人便衝到加密交易所嘗試進行套利來獲利。

但分析師強調，在升息導致投資人拋售風險資產之際，今年來比特幣價格呈現暴跌。比特幣兌美元價格今年來大跌約58%，兌英鎊價格也下跌20%。

比特幣28日盤中價格大約位在19,515美元，兌英鎊價格則為17,940英鎊。比特幣兌英鎊價格27日一度觸及兩周來高點。

比特幣 俄羅斯 烏克蘭

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