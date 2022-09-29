若北京武力犯台怎應對？研究曝各國向台輸送武器或派軍的意願很低

總部位於華盛頓的「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）和德國貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）聯合發布了一份《跨大西洋趨勢2022》報告，著重分析了俄羅斯入侵烏克蘭和中國地緣政治雄心等議題給跨大西洋合作帶來的挑戰。

該項研究對跨大西洋地區的14個國家（美國、加拿大、德國、法國、意大利、荷蘭、波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、英國和土耳其）進行了問卷調查，報告全文65頁，其中用一整個章節的篇幅分析了與中國之間的關係。

中國：伙伴、競爭者還是對手？

對華雙邊關係的復雜性在跨大西洋地區國家的公眾輿論中得到了體現，報告指出，在除美國之外的13個國家，有將近四分之一的受訪者表示，他們無法判斷中國對於自己的國家來說究竟是合作伙伴、競爭者還是對手。

在德國受訪者中，有43%認為中國是競爭對手，23%將中國視為敵對方，22%的人表示無法判斷，只有12%認為中國是合作伙伴。而在美國，34%受訪者將中國視為競爭者，32%的人認為中國是美國的對手。

在對華政策方面，很多受訪者都支持對中國採取更加強硬的態度，但是在新科技領域則希望與中國展開更多合作。其中對華強硬傾向最明顯的是法國（66%受訪者支持），其次是加拿大和荷蘭（均為62%）。

研究團隊還向受訪者提問，是否支持自己的國家在不考慮經濟後果和其他國家態度的情況下採取更強硬對華政策。調查結果顯示，在除了立陶宛和土耳其之外的12個國家，支持對華更加強硬（單方面採取行動或是和盟友協調行動）的受訪者都佔了大多數。

西班牙、瑞典、加拿大、荷蘭和法國都有超過六成的受訪者表示，支持對中國採取更強硬措施，哪怕本國經濟要付出更高代價也在所不惜。英國（57%）和德國（54%）的比例略低於上述國家，但是支持的人數也超過了五成。

從性別和年齡差異來看，男性和較為年長群體更傾向於願意接受對華強硬所帶來的經濟代價。

如果北京武力攻台，該怎麼應對？

涉及到台灣問題，受訪者明顯更加謹慎：在被問到如果中國武力入侵台灣，自己的國家應該如何應對時，大多數受訪者還是支持通過外交手段或者是制裁，支持向台灣輸送武器或者是派遣軍隊的意願很低。

從所有14個國家的平均數值來看，35%受訪者認為在中國武力攻台的情況下應該採取外交措施，32%支持採取聯合制裁行動，而支持輸送武器和派遣軍隊的比例分別只有4%和2%。此外還有12%的人希望自己的國家不要做出任何行動。

從國別來看，羅馬尼亞、土耳其、意大利、立陶宛和葡萄牙對單純採取外交行動的支持比例最高，都在四成上下；葡萄牙、加拿大、德國和瑞典對聯合制裁行動的支持率則更高，都有40%左右。

對於向台灣輸送武器和派軍隊援助這兩個選項支持率最高的是美國，但也分別只有8%和7%。美國在歐洲的幾個親密盟友對這兩個選線的支持率也非常低，英國分別有5%和3%，法國有3%和2%，其他國家的比例則更低。

（德國馬歇爾基金會）

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