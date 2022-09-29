北溪輸氣管道漏氣是誰下的手？專家分析俄羅斯可能陰謀

《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）周四引述瑞典海岸警衛隊稱，在受損的北溪輸氣管道中發現第四個洩漏點。本周稍早前，瑞典和丹麥兩國證實，穿越波羅的海連接俄羅斯與德國的北溪1號和北溪2號兩條天然氣輸氣管線出洩露現象。西方安全專家普遍認為，兩條北溪天然氣管道漏氣應是遭到人為破壞，但幕後黑手究竟是何方暫時不明。

瑞典國家地震中心（SNSN）的地震網絡負責人隆德（Björn Lund）對德國之聲表示，該中心在發現管道出現裂縫的前後，偵測到水下發生兩次人為爆炸，但目前無法斷定爆炸是否是造成輸氣管線洩露的原因。

雖然這兩條管線在疑似爆炸發生時都未投入使用，但內部充滿氣體，自周一破裂以來不斷流向波羅的海。俄羅斯在數周前便以技術原因為由切斷北溪1號的供氣。西方國家認為這只是俄羅斯的借口。

俄羅斯被質疑是幕後黑手

海洋安全專家斯維斯特克（Göran Swistek）對德國電視二台表示，破壞管線所使用的炸藥數量在市場上無法自由取得，很可能具有「軍事性質」。他指出，除了俄羅斯外，德國、瑞典和波蘭雖然在波羅的海也有潛艇，但由於海洋深度低，以潛艇放炸藥的可能性相當小。「更有可能的是使用水下無人機或其它無人自動駕駛的水下系統放置爆裂物」。而普通民用船只就能做到這一點。

斯維斯特克同時指出，俄羅斯確實擁有相關設備，「當然企業也有這樣的材料，但在爆裂物方面，我會更往國家層級的行為方去想」。德國電視二台引述斯維斯特克稱，俄羅斯有針對水下的國家研究計劃，其無人機也曾多次被發現相當接近水下通信電纜。但他也強調，要在水下找到蛛絲馬跡極為困難，線索很快就會消失在海中，只能嘗試在間接證據的基礎上得出結論。

基爾大學安全政策研究所專家彼得斯（Johannes Peters）也推測俄羅斯這起人為破壞事件的凶手。「從表面看，破壞自己的管線似乎有點荒唐。但也有好理由」。

他對德國電視一台的「晨間雜誌」分析指出，其中的一個理由是要向德國、波蘭等歐洲國家發出「強力信號」，他們也能對更重要的供應管道出手，例如連通挪威的管道。「所以別太確定你們冬天的處境很好，別以為你們可以置換掉我們的天然氣」。

彼得斯認為，俄羅斯可能破壞「北溪」的第二個原因是增加對德國的施壓，讓德國在因天然氣價格上漲面臨內政壓力時，不得不採用被擱置的北溪二號輸氣管線。

德國政府此前已拒絕將供氣切換至在烏克蘭戰爭爆發後被叫停的北溪二號管線。

莫斯科能源咨詢公司RusEnergy的獨立能源分析師克魯季欣（Mikhail Krutikhin）則對德國之聲表示，從管道受損狀況可以判斷爆炸是來自哪個方向。若爆炸來自外部，「那麼就是從外側遭到破壞組織或一些水下設備制造的爆炸」。

他認為，若爆炸來自內部，「那就是俄羅斯天然氣公司（Gazprom）所為」。

「俄羅斯天然氣公司能輕松將技術人員口中的『管道豬』送入管道，它是一種能進入管道的機器人，而且很容易就能送到特定點並讓它爆炸」。

他指出，人為破壞「北溪」符合俄羅斯天然氣公司的利益，因為它需要一個合理「借口」以不遵守與歐洲的天然氣輸送合同。

俄羅斯駁斥指控「愚蠢荒唐」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周三已駁斥了俄羅斯參與破壞北溪輸氣管道的指控，稱這樣的指責是「愚蠢荒唐」。他在例行電話會議上還提到，美國能源公司通過向歐洲輸送天然氣能獲得高額利潤。

俄羅斯新聞社周四援引俄羅斯外交部稱，北溪輸氣管線外洩是發生在「美國情報部門控制」的區域。

俄羅斯總檢察長辦公室則表示，已向國際恐怖主義行為提起訴訟，俄羅斯聯邦安全局也將對北溪事件展開調查。

對於克里姆林宮影射美國政府是這一事件的幕後推手，白宮斥責其說法「荒謬」。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）表示，「我們都知道，俄羅斯在傳播錯誤信息方面有源遠流長的歷史，它現在又再做同樣的事」。

美國是凶手？

安全政策專家彼得斯指出，同樣廣泛流傳的論調是美國可能是北溪事件的元凶，"防止歐洲在寒冬中又向俄羅斯靠攏"。但彼得斯認為可能性微乎其微。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國不希望在對北溪外洩事件結束調查前，對破壞活動的幕後黑手進行臆測。

《柏林日報》則關注到，波蘭前外交部長、歐洲議會議員西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在推特上放了一張北溪管道漏氣的照片並寫上「謝謝美國」。此舉被解讀為是意指美國為管道洩漏事件負責。

但他接著又寫道：「所有烏克蘭和巴爾干國家20年來都反對建設北溪。現在價值200億美元的垃圾躺在海底，這是俄羅斯因入侵烏克蘭的犯罪決定付出的又一次代價。有人，@俄羅斯外交部，進行了一次特別維修行動」。

中國網上也有許多針對誰是破壞北溪管道凶手的猜測，甚至有不少分析文章將矛頭指向美國，以西科爾斯基的推文作為其中一項佐證。《環球時報》前總編胡錫進還在推特上貼上西科爾斯基的推文截圖並寫道，「美國說：不用客氣，這是我的職責」。

歐盟：將作出強力回應

歐盟和北約肯定北溪天然氣輸氣管道是受到人為破壞。歐盟外交與安全事務高級政策代表博雷利（Josep Borrell）代表27個成員國回應稱：「所有蓄意破壞歐洲能源技術設施的行為都是完全不可接受的，並將受到強有力的、統一的回應」。

伯雷利還稱，所有「可用的信息」都指向北溪一號和北溪2號遭到人為破壞，漏氣點是「蓄意破壞的結果」，歐盟將支持各種調查行動以釐清真相。

歐盟委員會主席馮德萊恩強調，將會盡一切努力確保歐洲能源基礎設施。

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