不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

柬中時報報導，柬埔寨總理洪森說，15年前曾有人提出申請，希望讓台灣在柬國設立代表處。洪森說，他不但斷然拒絕，並命人將文件燒掉。

洪森29日出席全國打擊人口販運宗教論壇時，談到柬埔寨新娘被賣到台灣的問題，表示不能利用人口販運問題為藉口，強迫柬國政府批准台灣設立代表處，威逼柬國違反一中原則。

洪森說，當年約有5000名柬埔寨新娘嫁到台灣，其中有些人是自願結婚，有些人是被迫，遭販運和虐待。他表示：「我記得2006、2007年時，有人曾向我提出申請，希望我批准台灣在柬埔寨設立代表處，我當時立刻命人燒掉文件。不能利用幾百、幾千個柬埔寨新娘，威逼柬埔寨違背一中原則。有人有意操縱此事，一邊販賣人口，一邊又利用人口販運問題強迫柬埔寨批准台灣設立代表處。」

洪森強調：「台灣只是中國的一個省，柬埔寨堅定不移奉行一中原則。我們只歡迎台灣投資者，不歡迎台灣代表處。」