邁進EV時代 零組件供應商受衝擊恐比車廠大 正加緊布局

汽車製造商大力投資以轉型到電動車，將對另一個低調但規模龐大的行業，零組件供應商，產生更廣泛的影響。英國金融時報報導博格華納（BorgWaner）和安波福（Aptive）兩家公司的不同處境，前者加快併購腳步以為因應，例如上周買下提供電動車解決方案的湖北追日電氣充電業務，後者則因有汽車線束在內業務，基本上是還是在賣同樣的產品，立馬就能賺錢。

汽車零件供應商以前都以內燃機為服務對象，汽車電動化使他們的壓力日益增加，轉型不見得很順暢。

對大部分車主來說，博格華納和安波福並非耳熟能詳的名字，但他們提供零組件協助福特和福斯等車廠組裝汽車，旗下共雇有20萬名員工。

根據金融時報，博格華納去年有19%的營收來自銷售渦輪增壓器，如果沒能在邁入電動車時代前準備好全面改造計畫，可能陷入大麻煩。該公司上周宣布計劃以高達人民幣4.1億元（5,800萬美元）的代價買下湖北追日的部分業務，是繼斥資1.85億美元買下加州Rhombus Energy Solution之後，兩個月內的第二樁電動車充電業務。

併購是博格華納邁入電氣化時代再造計畫的一環，它計劃結合有機成長、併購和出售內燃機相關業務，到2025年時，拉高營收裡電動車相關產品的占比到25%，到2030年達到45%。今年的占比僅5%。

Aptiv的情況就大不相同。這是Delphi Automotive五年前賣掉動力總成部門後，留住其他業務，多半是較高階技術，再重新命名的公司，它生產線束、電纜和連接器，設計自動煞車系統，也開發自駕科技。

電動車對Aptiv線束和連接器的需求，比傳統汽車和卡車更大。金融時報引述分析師的數據報導，如果Aptiv生產的相關產品全賣出去，該公司在每輛內燃機汽車上可賺500美元，到電動車上，這個數字膨脹到1,200美元。

惠譽評等公司（Fitch Ratings）分析師Stephen Brown說，部分汽車零組件供應商可能因為轉型反而處於更有利地位，處境較差的供應商必須及早準備調整業務。