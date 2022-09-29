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英國史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世與王儲威廉，攝於19日。路透
英國國王查理三世與王儲威廉，攝於19日。路透

英國女王伊麗莎白二世8日逝世，查理三世隨即繼位。一位王室專家向商業內幕表示，73歲的查理三世知道自己在位將持續母親統治時期一小部分時間，但他將履行職責，確保王位為後代而存在。

查理三世是英國史上繼位為王的最年長者，專注於英國與歐洲王室成員的王室歷史學家柯尼希（Marlene Koenig）指出，考慮到年齡，查理三世敏銳意識到自己可能剩下多少時間。把查理三世在位跟伊麗莎白二世相比的柯尼希表示，「他知道他的時間更短，但他會盡力而為」，又指「他是、他知道自己是下一代的看守人（Caretaker）」。

柯尼希口中的下一代即指查理三世的40歲長子、威爾斯親王威廉，以及繼位順序排第二的9歲長孫喬治。她說，無論查理三世還剩20年或更少的時間，都提供了威廉準備成為國王的機會，並指查理三世在位也讓威廉有時間成為一個有家室的男人，跟妻子凱特一起撫養3個孩子，而無需扛起成為君主政體元首的責任。

柯尼希表示，現在的情況是威廉早晚會當上國王。當這件事發生時，她認為，相較於查理三世，威廉「肯定將有著長久的統治」。

查理三世 英國女王 王室

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