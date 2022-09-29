美國、歐盟對俄新一輪能源制裁呼之欲出

拜登政府正在金融和能源領域尋找制裁俄羅斯的新的可能性，據路透社報道，為了回擊俄國在烏克蘭佔領地區舉行“可恥”的公投，並提高莫斯科的戰爭代價，華盛頓將在未來數天內祭出新一輪制裁。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price ）周三（9月28日）表示，“我們會繼續同盟友和伙伴一道向俄羅斯施壓，支持強佔別國土地的個人和企業都在制裁範圍內。”他說，“你將在未來幾天內看到增加更多制裁措施。”

白宮發言人幾乎在同一時間表態說，要對支持俄羅斯吞並的個人和企業實施制裁，其對象既包括國內，也包括海外。

莫斯科周三宣布了在4個被佔領地區的“公投”結果，稱當地大部分人支持加入俄羅斯。本次公投持續了5天，其涵蓋的領土約佔烏克蘭全部領土的15%。

另一方面，基輔以及西方各國則譴責這一在槍口下舉行的公投不僅“非法”而且“可恥”。白宮表示不會承認俄羅斯吞並烏克蘭領土。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，“我們得到信息，此次公投程序的每個環節都是事先預設，由克裡姆林宮指揮”。

外界估計普京總統近日內將正式宣布並吞。一周前，普京宣布部分動員令，同時，俄羅斯發出“假如需要，將動用核武器”的威脅。

之前，美國已分步驟實施了對俄制裁，包括禁止對其出口先進的半導體科技產品、傳感器導航儀，長遠看，這些措施將傷及俄羅斯的能源開采。不久前，美國同7國集團（G7）國家曾考慮制裁俄羅斯原油行業，但擔心國際市場上油價攀升以及供應短缺，從而暫緩直接打擊俄羅斯主要能源公司。

然而，美國政界看到，俄羅斯硬通貨的主要來源是出售能源，因此意識到，若阻止俄羅斯的外匯收入，則必須瞄准能源領域。

本輪制裁：中國、印度是關鍵

在這一領域，印度扮演的角色不可小覷，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，印度購買了比以往更多的俄羅斯原油，雖然原油價格近乎是甩賣價格，但總量巨大，為俄羅斯提供了可觀的外匯收入。目前，美國和其它7國集團成員希望印度在今年12月前加入原油價格封頂項目，希望新德裡在這場地緣政治博弈中不再繼續為俄羅斯戰爭機器提供資金潤滑劑。

在遭到西方制裁的背景下，俄羅斯將合作重點轉向中國。兩國貿易量增加，金融紐帶也在加強。不久前，俄羅斯公司開始發行人民幣債券。在這一現實面前，美國政府表示，會繼續與中國合作，促其理解美國的制裁手段以及北京假如武力支援莫斯科將面臨怎樣的後果。

歐盟制裁：為油價封頂

歐盟委員會主席馮德萊恩周三做出對俄羅斯新一輪制裁建議，其中包括對油價的封頂政策。新制裁針對莫斯科部分動員令以及在佔領區實施公投。按照歐盟條約，這類政策必須經過各成員國商討後一致通過，方能成為法令。

7國集團已就原油價格封頂達成一致，但歐盟內部存在很大分歧。此前，塞浦路斯、匈牙利和希臘對這一措施表示反對。

馮德萊恩說，封頂原油價格一方面減少俄羅斯外匯收入，另一方面，穩定國際原油市場價格。不過，無論是否對油價封頂，從今年12月初開始，除少數例外，歐盟國家將不再進口俄羅斯原油。

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