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NASA試撞小行星影像釋出 撞擊碎片漫天飛舞

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空飛行器「雙小行星改道測試」26日撞上一枚小行星，跟在後方飛行的微型衛星今天釋出首批近距離影像，拍到撞上小行星碎片四濺的畫面。

科技網站CNET報導，雙小行星改道測試（DoubleAsteroid Redirection Test, DART）的任務很簡單，即撞上一枚大型的小行星，讓科學家觀察這次撞擊是否能推動太空岩石，即使一點點也行。如果辦得到的話，未來若有小行星即將撞上地球，就能以類似的太空船自殺機制防止撞擊。

在航行到目標小行星迪莫弗斯（Dimorphos）期間，DART盡責地拍下毀滅前畫面。但在撞擊前15天，DART派出微型衛星「輕型義大利小行星成像立方體衛星」（The Light Italian CubeSat for Imaging ofAsteroids, LICIACube），以鳥瞰角度捕捉撞擊毀滅經過與小行星撞擊點。

在撞擊前，LICIACube與撞擊點保持安全距離，漂浮在太空中，以等待DART撞上小行星毀滅。之後，在撞擊過後約3分鐘，LICIACube等待塵埃落定後，飛越撞擊點，使用雙相機系統拍下證據。

從這些影像可看到，DART以時速2萬2530公里撞上小行星表面時，迪莫弗斯周圍碎片四散飛濺。LICIACube短暫飛越時也拍到小行星遠端景象，以及數張小行星周圍的照片。LICIACube衛星科學團隊在第一時間看到影像傳進時，實驗室爆出熱烈歡呼聲。

接下來，DART團隊打算以極高精準度分析影像，看看LICIACube取得哪種關鍵撞擊資訊。澳洲科廷大學（ Curtin University）科學家米爾科維奇（KatarinaMiljkovic）在聲明中說：「現在可以展開科學研究了。這是為了確定，萬一地球遇到朝我們飛來的危險小行星時，我們會知道該怎麼做。」

幾年後，歐洲太空總署（European Space Agency）也打算派出自己的DART偵測衛星希拉（Hera），與LICIACube一同理解揚起塵土的撞擊餘波。

太空 義大利

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