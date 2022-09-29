太平洋島國峰會華府登場 美承諾增加金援與外交互動

美國政府當地時間周三（9月28日）在華府召開與太平洋島國的領袖們的峰會，承諾提供更多的援助並強化美國與該地區的外交互動，以對抗中國在太平洋地區不斷上升的影響力。

太平洋島國的領導人預計將與拜登和美國其他高層領導會面，討論包含海上安全丶新冠疫情復蘇到氣候變化等問題，因為太平洋島國正面臨這些問題的威脅。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在為期兩天會議的開幕式上，歡迎這些領導人，並表示：「你們可以指望美國與你們合作。」

布林肯暗示中國在該地區和亞洲越來越強硬的態度。他說，美國將與太平洋島國合作，維護一個自由和開放的印太地區，因為在該地區的每個國家都有權利選擇自己的道路。繼上周在聯合國大會期間提出的一項倡議之後，布林肯28日承諾美國將提供480萬美元的援助用來加強「藍色經濟」，也就是讓海洋更乾淨，並確保漁業有永續性。他還承諾美國將對氣候變化采取堅定的立場。在拜登的領導下，美國已經批准了國內綠色能源的行動。

他說：「我們從太平洋島國領導人那邊收到的一個明確的信息是，增加韌性不僅僅是使太平洋島國有能力適應氣候危機的影響，對你們當中許多人來說，氣候危機是一種生存威脅。這也是為了讓該地區做好准備，以抵御其他相互關聯的沖擊。我們知道這已經造成了連帶效應。」

強化在太平洋地區的影響力？

美國總統拜登預計周四（9月29日）會見太平洋島國領袖。美國官員希望透過面對面直接互動來將幫助美國重建在太平洋地區的重要地位，因為自二戰結束以來，美國曾長期將其在太平洋地區的主導能力視為理所當然。

美國政府官員並不否認太平洋島國擔心美國可能只是暫時將外交焦點轉向太平洋地區，但美國官員向媒體強調了相關的外交努力得到廣泛的兩黨支持。美國官員告訴法新社，作為華府新戰略的一部分，美國將任命有史以來第一位專注於太平洋島國的特使，並在該地區增加三個外交使團，使美國在太平洋地區的外交使團總數從六個增加到九個。

此外，美國還將恢復美國國際開發署在斐濟的辦事處，並通過海岸警衛隊丶國防部和國家海洋和大氣管理局擴大與太平洋島國的聯系。在索羅門群島今年4月與中國簽署一項安全協議後，美國與其盟國澳大利亞跟新西蘭意識到中國在該地區日益拓展影響力。

在美國和澳大利亞的強烈呼籲下，太平洋島國今年6月拒絕與中國簽訂一項廣泛的區域協議。但西方官員擔心，北京將利用索羅門群島作為基地，在太平洋地區進行軍事擴張，或向與台灣有邦交關系的太平洋島國施壓。

索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）上周在聯合國發表演說時，表示該國「不會被脅迫選擇立場」。中國外交部發言人汪文斌在被問及美國舉行的峰會時說，太平洋島國是主權國家，有權與任何國家建立關系。他說：「中國與太平洋島國發展關系不是為了尋求勢力範圍，不針對任何第三方。」

美國共和黨眾議員查博特（Steve Chabot）在最近的一次國會聽證會上，將索羅門群島與中國簽訂的安全協議描述為拜登政府在太平洋地區的一次外交失利，並質疑美國為什麼不將資源從友好和穩定的歐洲國家轉移到太平洋地區。他說：「中國似乎在索羅門群島吃我們提供的午餐，這在很多方面來說都是一個丟臉的情況。」

（法新社丶路透社）

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