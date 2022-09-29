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駐伊拉克美軍備受威脅！美國出動F-15戰機擊落伊朗無人機

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美軍28日緊急出動一架F-15戰機，將伊朗一架無人機擊落。路透
美軍28日緊急出動一架F-15戰機，將伊朗一架無人機擊落。路透

一名美國官員透露，美軍28日緊急出動一架F-15戰機，將伊朗一架無人機擊落，該無人機似乎朝著駐紮在伊拉克北方的庫德族自治區首府艾比爾（Erbil）的美軍部隊飛去。

CNN報導，另外兩名美國官員指，伊朗朝著庫德族陣地發射數十枚短程彈道飛彈，當美軍追蹤這批飛彈後，派出F-15戰機擊落一架伊朗無人機。官員們表示，初步評估發射起源於伊朗境內。

負責統領中東地區美軍的美國中央司令部發布聲明說，於當地時間28日下午2時10分左右，美軍擊路一架朝艾比爾方向飛去的伊朗「遷徙者-6」（Mohajer-6）大型無人機，因為這架無人機似乎對該地區的美軍部隊構成威脅。

伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini），因未戴好頭巾，日前遭當地宗教警察毒打致死，引發伊朗各地示威抗議，美國官員認為，伊朗此舉是在轉移當地抗議活動的注意力。而伊朗在一場行動中發射如此大量飛彈，確實引發對伊朗長期意圖及行動升級潛在風險的擔憂。

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