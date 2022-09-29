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冰原不再結凍...雪橇犬「30年少一半」 夏天被迫挨餓發出悲慘吼聲

躲動員令 莫斯科飛杜拜一張單程經濟艙機票最高15萬元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯發布局部動員令後，莫斯科飛杜拜單程經濟艙票價最高逼近5,000美元。歐新社
俄羅斯發布局部動員令後，莫斯科飛杜拜單程經濟艙票價最高逼近5,000美元。歐新社

一張從莫斯科飛杜拜的單程機票最高逼近5,000美元（逾台幣15萬元），而且在俄羅斯總統宣布局部動員令要徵召30萬部隊投入烏克蘭戰事之後的幾天，許多已經售罄。飛行時間大約五小時的這段航程，在動員令9月21日發布的前一周，僅要價350美元。

財經網站CNBC的報導，根據阿拉伯聯合大公國航空公司阿聯酋（Emirates）和FlyDubai官網，9月28日到10月26日之間單程經濟艙的票價介於2,577到4,773美元之間。最便宜的也要Statista.com所列俄羅斯人平均月薪965美元的2.5倍。從俄羅斯第二大城市聖彼得堡直飛杜拜要2,600美元左右。

阿提哈德航空（Etihad Airways）由莫斯科飛杜拜的單程經濟艙機票大概是3,000美元。

根據Google Travel，如果轉機，可以買到較便宜的機票，但仍比平常高很多。

有錢人可以選擇私人飛機，票價同樣大幅膨脹。英國衛報周二報導，俄羅斯人「支付20,000-25,000英鎊（約台幣70萬到87.6萬元）買私人飛機上的一個機位」，並引述一家私人飛機公司主管說，需求已增加50倍。

不僅價格狂飆，動員令消息公布後數天的機票，許多已經賣光了。衛星照片，以及新聞機構和社群媒體公布的照片，顯示在俄羅斯和芬蘭、喬治亞、哈薩克及其他幾國的邊境，想出境的汽車排隊長達數英里。哈薩克政府說，上周接受近10萬俄羅斯人。

但阿聯，尤其是杜拜，是俄羅斯旅客和外派人士青睞之地。在普亭2月24日下令部隊入侵烏克蘭導致西方國家實施制裁以來，大量俄羅斯人來到這個陽光燦爛的酋長國，生活得以不受制裁所限。花錢不手軟的俄國權貴和其他商業人士豪砸數百萬美元購買海濱別墅，還促進了杜拜的豪宅房地產交易。

俄羅斯 杜拜 機票

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