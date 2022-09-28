不畏政府壓力 公正獨立報導 波蘭選舉報獲世界新聞出版協會金筆獎

今天在西班牙札拉哥沙舉行的2022年世界新聞媒體年會上，世界新聞出版協會（WAN-IFRA）將今年新聞自由金筆獎，頒給波蘭選舉報及其基金會（Gazeta Wyborcza and the Gazeta Wyborcza Foundation），以表彰新聞從業人員在面對恐懼及挑戰時仍保持公正性及獨立報導的成就。

世界編輯論壇主席華倫・菲南德茲（Warren Fermandez）在宣布新聞自由金筆獎時說到：「每一位金筆獎的得主都為我們堅信的新聞專業的價值立下了標竿。而這些為了良善運作的社會及民主的新聞專業價值日漸受到挑戰。這些站在第一線的新聞記者、編輯及發行人都是新聞專業的守門人」。

波蘭選舉報在2019年創立了選舉報基金會，以捍衛獨立報導及新聞專業。在其許多新聞深度報導中，挑戰波蘭的新法西斯機構、極端分子及仇外組織，並打擊假訊息。在俄羅斯入侵烏克蘭的這一年，選舉報基金會致力為烏克蘭的同業提供資金及技術支援。

波蘭選舉報基金會董事長喬安娜・考克茲克（Joanna Krawczyk）受獎時表示：「在波蘭民主受到危害之際，公民的參與都變得無比重要。這幾個月以來的國際事件也意味著我們民主價值受到的挑戰」。

波蘭選舉報前副總編輯暨基金會特別新聞顧問彼得・史坦辛斯基（Piotr Stasinski）在致詞時提到：「在法律與公正黨執政之下，波蘭的新聞自由受到嚴重的挑戰，我們已經看到媒體界的寒蟬效應，客觀公正報導的媒體愈來愈少」。

波蘭選舉報在一九八九年五月八日成立，其創立宗旨為：「無新聞自由則無團結。」剛創立時受到當時共產政府的言論審查，後來成為當時第一家合法成立的黨外媒體。