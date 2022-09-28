美國拿出「前所未有」的努力拉攏太平洋島國

（德國之聲中文網）美國-太平洋島國峰會周三在華盛頓開幕，這被稱作是美國為了應對中國在太平洋地區日益增長的影響力而展開的一次“前所未有的”外交努力。

來自12個太平洋島國的領導人將參加這為期兩天的峰會，澳大利亞和新西蘭這兩個大洋洲國家則作為觀察員身份參與。

預計總統拜登將在周四發表講話，當晚白宮還將設宴招待這些太平洋島國的領導人。與會者將有機會和美國各方政要進行會晤，從各位內閣部長，到眾議院議長佩洛西，再到海岸警衛隊司令。美國海岸警衛隊在太平洋地區維持著重要的軍事存在。

據悉，周三的日程安排還包括美國氣候特使克裡（John Kerry）主持的午餐會。

一位美國高級官員向法新社表示，雖然美國政府曾經和太平洋島國領導人舉行過會晤——但那些通常都是在夏威夷舉行，會議可能一個小時就結束了。“我們從未組織過這樣規格的峰會，這是史無前例的。”

一位拜登政府的高級官員對路透社表示：“我們會宣布巨大的美元數字。”

白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）透露，拜登希望和太平洋島國領導人就一系列合作議題展開討論，包括“氣候變化、疫情、經濟復蘇、海上安全、環境保護以及推進自由和開放的印太地區”——後者暗指中國在該地區的勢力擴張。

路透社指出，這是美國第一次邀請這麼多來自同一個地區的國家領導人參加峰會。自二戰結束以來，太平洋地區被視為美國的“後花園”，但是近年來中國在該地區不斷擴大影響力。一些國家已經開始抱怨自己被卷入超級大國爭奪影響力的鬥爭之中。

據路透社看到的一份文書，所羅門群島已經告知獲邀參加此次峰會的其它太平洋島國，該國不會簽署峰會的聯合聲明。這一舉動加劇了各方對於所羅門與中國之間安全合作的擔憂。

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell ）9月19日曾經表示，美國加強在太平洋地區的活動有著“無可回避的戰略因素”。“我們看到過去數年，一個更為咄咄逼人的中國在亞太地區加強軍事影響力，且不僅如此。我們的盟友澳大利亞、新西蘭，乃至該地區的許多國家都為此感到不安。”

今年4月所羅門與中國簽署了一項有爭議的安全協議，引發了美國和澳大利亞的巨大關注，擔心中國可能會在距離澳大利亞東北岸2000公裡範圍內建立中國海軍基地，增加其軍事存在。

（法新社、路透社）

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