俄將吞烏4區 專家：普亭獲動核武藉口 戰爭陷危險時刻
俄國宣稱在4個烏克蘭占領區舉行的入俄公投獲得壓倒性通過，這一結果為未來幾天莫斯科宣布併吞這些地區奠定基礎。專家對此表示，這可能標誌著烏克蘭戰爭進入一個危險時刻，俄國為「保衛」它所說的領土與公民，恐轉向非常規武器，甚至是核武。
烏克蘭國防部長顧問薩克28日向CNBC表示，烏克蘭意識到俄國利用公投和併吞這些領土，來作為核打擊藉口的風險，並稱「即使俄國領導人瘋狂到考慮對烏克蘭領土進行核打擊，但希望他身邊的人不會這麼瘋狂，不過這不是我們可以指望的事情，因此我們烏克蘭必須準備因應更壞狀況，國際社會必須做好準備，不向這種核勒索讓步跟屈服。」
經濟學人智庫分析師雷恰27日指出，俄國正加緊鞏固在烏克蘭的地位，並儘快整合烏東與烏南。
雷恰說：「併吞這些地區將為俄國提供藉口，將它們重新指定為『法理上的』俄羅斯領土，讓俄國有理由以不成比例的武力報復對它們的任何攻擊。」她表示，併吞這些地區將使俄烏衝突進入一個非常危險的階段，恐讓北約與俄國對抗的風險增加。
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