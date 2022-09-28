拉丁天后夏奇拉被控逃漏稅4.5億元 法官正式裁定她要出庭受審

Sky News與路透報導，西班牙法院27日正式命令流行音樂巨星、葛萊美獎得主夏奇拉（Shakira）因被控沒有繳納1450萬歐元所得稅而出庭受審。

夏奇拉2011年開始跟西甲巴塞隆納球星皮拉（Gerard Pique）交往以來，就一直跟西班牙連結在一起。兩人生下了2個孩子，習慣一起住在巴塞隆納，但於6月結束了彼此的關係。

巴塞隆納檢方指控，儘管夏奇拉的正式居所位於巴哈馬，但她在2012年至2014年之間，每年於西班牙度過超過一半的時間，因此應該在西國繳稅，卻未能就這段期間賺得的收入繳納1450萬歐元（折合台幣約4.5億元）稅金。夏奇拉堅持自己當時擁有巴哈馬的合法居留權，西班牙並不是主要居住的地方，沒有在西國度過被視為稅務居民（Tax resident）門檻的183天。

自有關單位2018年提出指控以來，夏奇拉就否認任何不當行為，也拒絕跟當局敲定協議以避免出庭受審。夏奇拉的代表指出，她已經付了所有欠稅跟額外300萬歐元（折合台幣約9221萬元）的利息，也稱她有信心「自己的清白將在司法程序結束時獲得證明」。

報導指出，加泰隆尼亞的埃斯普盧加斯（Esplugues de Llobregat）法院證實官司將會進行下去，但庭審日期目前尚未確定。要是被判逃稅罪名成立，夏奇拉可能面臨8年的刑期與2400萬歐元（折合台幣約7.4億元）罰金。