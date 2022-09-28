快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

拉丁天后夏奇拉被控逃漏稅4.5億元 法官正式裁定她要出庭受審

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
流行音樂巨星夏奇拉。資料照片。美聯社
流行音樂巨星夏奇拉。資料照片。美聯社

Sky News與路透報導，西班牙法院27日正式命令流行音樂巨星、葛萊美獎得主夏奇拉（Shakira）因被控沒有繳納1450萬歐元所得稅而出庭受審。

夏奇拉2011年開始跟西甲巴塞隆納球星皮拉（Gerard Pique）交往以來，就一直跟西班牙連結在一起。兩人生下了2個孩子，習慣一起住在巴塞隆納，但於6月結束了彼此的關係。

巴塞隆納檢方指控，儘管夏奇拉的正式居所位於巴哈馬，但她在2012年至2014年之間，每年於西班牙度過超過一半的時間，因此應該在西國繳稅，卻未能就這段期間賺得的收入繳納1450萬歐元（折合台幣約4.5億元）稅金。夏奇拉堅持自己當時擁有巴哈馬的合法居留權，西班牙並不是主要居住的地方，沒有在西國度過被視為稅務居民（Tax resident）門檻的183天。

自有關單位2018年提出指控以來，夏奇拉就否認任何不當行為，也拒絕跟當局敲定協議以避免出庭受審。夏奇拉的代表指出，她已經付了所有欠稅跟額外300萬歐元（折合台幣約9221萬元）的利息，也稱她有信心「自己的清白將在司法程序結束時獲得證明」。

報導指出，加泰隆尼亞的埃斯普盧加斯（Esplugues de Llobregat）法院證實官司將會進行下去，但庭審日期目前尚未確定。要是被判逃稅罪名成立，夏奇拉可能面臨8年的刑期與2400萬歐元（折合台幣約7.4億元）罰金。

司法

延伸閱讀

足球／才分手夏奇拉 巴薩球星皮拉被爆改吃小12歲學生嫩妹

夏奇拉被西班牙追討4億台幣稅金 威脅坐牢關8年

相關新聞

賀錦麗訪韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

日本政府28日表示，北韓似乎發射一枚彈道飛彈。

拉丁天后夏奇拉被控逃漏稅4.5億元 法官正式裁定她要出庭受審

Sky News與路透報導，西班牙法院27日正式命令流行音樂巨星、葛萊美獎得主夏奇拉（Shakira）因被控沒有繳納14...

南韓情報院：北韓可能在10月16日至11月7日間進行核試

韓聯社報導，南韓國家情報院（以下簡稱國情院）28日說，北韓若進行第七次核試驗，可能選在10月16日至11月7日之間進行。...

賀錦麗批中國破壞國際秩序 矢言繼續深化對台關係

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素；她並宣示，華府將持續深...

防禦地球！NASA飛行器成功撞小行星迪莫弗斯 另一角度撞擊新影像曝光

美國太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器26日晚間創下歷史，成功撞上小行星「迪莫弗斯」（Di...

回應澤倫斯基賀電 義極右派領袖承諾力挺基輔

預料將成為義大利新一任總理的極右派兄弟黨黨魁梅洛尼，在接獲烏克蘭總統澤倫斯基發出的勝選賀電之後，已承諾會全力支持基輔當局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。