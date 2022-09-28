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防禦地球！NASA飛行器成功撞小行星迪莫弗斯 另一角度撞擊新影像曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國NASA的DART太空飛行器（中）26日晚間創下歷史，成功撞上小行星「迪莫弗斯」。DART飛行器的「旅伴」、立方衛星「LICIACube」（右）則是在11日展開後跟在後方飛行，從約55公里的安全距離紀錄事件經過。照片翻攝：Twitter / Agenzia Spaziale ITA
美國NASA的DART太空飛行器（中）26日晚間創下歷史，成功撞上小行星「迪莫弗斯」。DART飛行器的「旅伴」、立方衛星「LICIACube」（右）則是在11日展開後跟在後方飛行，從約55公里的安全距離紀錄事件經過。照片翻攝：Twitter / Agenzia Spaziale ITA

美國太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器26日晚間創下歷史，成功撞上小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos），更在碰撞前傳回驚人的小行星表面影像。而DART飛行器的「旅伴」、立方體衛星「LICIACube」也拍到了新影像，揭示撞擊從另外一個角度看上去是什麼樣子。

CNN與Space.com報導，義大利太空總署（ASI）提供的「LICIACube」意指「輕型義大利小行星成像立方體衛星」（The Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids），約一個公事包大小，11日自DART飛行器展開後跟在後方飛行，以從約55公里的安全距離紀錄事件經過。

根據報導，「LICIACube」在DART飛行器撞擊後3分鐘飛過了環繞較大小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行的迪莫弗斯以拍攝照片跟影像，成果於成功撞擊後約3小時傳回地球。

從ASI公布的一系列影像，可見到位在前方的迪迪莫斯，並且展現了迪莫弗斯表面在碰撞後釋出的明亮物質，另外還有撞擊前後的對比照。義大利國家天文物理研究所（INAF）科研團隊主管多托（Elisabetta Dotto）在27日舉行的記者會上表示，「我們真的感到非常自豪」。

多托解釋，這些影像對協助科學家了解迪莫弗斯構造與組成至關重要。她也表示，雖然這些照片只是頭兩張發布的照片，但團隊將在往來幾天發布的「LICIACube」影像也很有希望。

為ASI開發「LICIACube」的義大利企業Argotec Space推文表示，「這些是全世界第一個行星防衛任務的LICIACube所拍攝照片，這正是NASA的DART任務結束的地方，一種不可思議的情感，新發現的開始」。

美國NASA的DART太空飛行器26日晚間成功撞上小行星「迪莫弗斯」，11日展開後跟在後方飛行的立方衛星「LICIACube」則是從安全距離紀錄事件經過。照片翻攝：Twitter / Argotec / ASI & NASA
美國NASA的DART太空飛行器26日晚間成功撞上小行星「迪莫弗斯」，11日展開後跟在後方飛行的立方衛星「LICIACube」則是從安全距離紀錄事件經過。照片翻攝：Twitter / Argotec / ASI & NASA

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