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緬甸軍政府攻擊兒童 教宗：不應忽視

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
圖說：教宗呼籲外界對於緬甸政府殘殺兒童一事應該有所作為。(Photo by Long Thiên on Flickr used under Creative Commons license)
圖說：教宗呼籲外界對於緬甸政府殘殺兒童一事應該有所作為。(Photo by Long Thiên on Flickr used under Creative Commons license)

緬甸人民似乎已遭受國際社會遺忘。日前傳出緬甸政府向當地1間學校發動攻擊，結果造成11名兒童不幸罹難。對此，教宗方濟各呼籲國際社會應重視緬甸人民現有困境。聯合國專家則指出，緬甸人民甚至認為世界已遺棄他們。

空襲造成多名兒童死亡

據《伊洛瓦底》報導，緬甸軍政府日前向1所位於實皆的學校發動直升機攻擊與空襲，造成11名兒童死亡以及數十人受傷。

教宗在彌撒結束前表示，「本週我聽到了遭轟炸學校裡孩子死亡的悲痛哭聲，希望這些小孩子的哭泣能被世界聽見，這些悲劇不應該再發生。」聯合國特別緬甸人權報告員安德魯斯在聯合國人權理事會上指出，「許多緬甸人相信世界早已遺忘或不在乎他們。」

另外，馬來西亞首相沙比利針對聯合國對於緬甸危機毫無作為也感到失望，他表示，「安理會在處理這事時未採取任何嚴肅行動，令人非常難過。某些人甚至認為安理會已置身事外，要將這件事交給東協解決。」

安理會未有作為

由於中國與俄羅斯抵制，安理會目前尚未對緬甸軍政府的暴行提出任何決議案來制裁，包括殺害超過2,300位人民，其中還包括230位兒童。

東帝汶總統霍塔也在聯合國大會上表示，外界慷慨支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，正好與向緬甸人民發動戰爭，外界卻毫無作為形成強烈對比，當地人民每天仍在奮戰並死去。

2年來緬甸衝突不斷

據《梵蒂岡新聞網》報導，教宗表示，他一直想到緬甸，「2年多來，這個高貴的國家因嚴重的武裝衝突和暴力而受苦，造成許多受害者和民眾流離失所。」

自從緬甸軍方在2021年2月從翁山蘇姬民選政府取得政權後，已有數千人遭殺害，聯合國專家將當地發展形容是一場造成數千人死亡的初期內戰。

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緬甸 聯合國 安理會

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