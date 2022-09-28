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美國軍援巴基斯坦 印度不滿要促中止

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖說：印度不滿美國對巴基斯坦軍售，美國國務卿布林肯很快出面澄清。左起印度外交部長蘇傑生、布林肯。（@SecBlinken）
圖說：印度不滿美國對巴基斯坦軍售，美國國務卿布林肯很快出面澄清。左起印度外交部長蘇傑生、布林肯。（@SecBlinken）

巴基斯坦的軍購計畫讓鄰國印度芒刺在背！美國國務卿布林肯27日在記者會上針對印度反對美對巴基斯坦軍售表示，巴國的軍購計畫沒有要賣新戰機。由於原本外界盛傳美國要賣F-16戰機給巴基斯坦，讓向來與巴國有領土糾紛的印度不滿，而美國在印太戰略還要靠印度幫忙，也需要花力氣安撫印度。

軍購未售新戰機

根據《半島電視台》報導，由於外界盛傳美國將對巴基斯坦軍售4500萬的F-16戰機訂單，引發印度外交部不滿，抱怨美國賣給巴基斯坦新武器，卻又不准印度購買俄羅斯製的軍事硬體，F-16會對印度領土造成嚴重威脅。對此，布林肯表示，相關預算只是為了維持巴國既有軍力。

印度、巴基斯坦在獨立前都是英屬印度，後來因為宗教的關係分裂獨立，兩國都擁有核武，並在克什米爾地區有領土糾紛，美國雖然基於歷史或戰略需要與兩國交好，但有時也很難兩面討好。

國務院》提到，布林肯也解釋，此次軍購是希望讓巴基斯坦強化區域反恐能力。巴基斯坦過去高度依賴美國軍火，但近年來因為阿富汗戰爭，還有美國擊斃躲藏在巴基斯坦境內的賓拉登等原因關係下降，美國近來因「印太戰略」抵制中國，而與印度加強關係，但印度至今仍不滿美國對印度購買俄製武器的制裁。

印要美豁免武器制裁

印度政府表示，他們也有向美國、法國與以色列買武器，印度有權選擇跟誰買武器以符合自己的國家利益。印度在冷戰時期就從蘇聯進口大量武器，雖然美國想要改變，但並不容易。美國總統拜登4月也曾與印度總理莫迪見面，希望擴大對俄羅斯的經濟制裁，但印度並未答應。

印、美雖然因為戰略而合作，但美國始終不滿印度境內除了印度教以外的宗教自由（尤其針對穆斯林）、媒體自由與人權遭政府打壓，但印度外交部長蘇傑生先前與布林肯見面時則回說，各國應該基於自己的歷史、傳統與社會脈絡發展民主。

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