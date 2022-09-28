韓、印結戰略夥伴 統包經貿、軍武與民企

南韓與印尼之間的特殊戰略夥伴究竟是什麼關係？兩國最早雙邊關係加溫要追溯到2017年文在寅當權時期，隔年開始討論全面經濟合作協議，雙方在特定產業取消關稅互惠，兩國在戰略上合作還包含獵鷹戰鬥機產製、印尼潛艇「阿朱納之箭」等，在尹錫悅上任後又強調對特殊戰略夥伴關係的支持，當前甚至下到民間企業，如南韓現代LG對西爪哇卡拉旺電動車圈的投資。

從文氏到尹氏都支持

外媒《現代外交》27日特別分析南韓新政府上任後，對於印尼的特殊戰略夥伴方針有無改變。韓、印最早提及戰略夥伴關係，可以追溯到2017年，南韓前總統文在寅訪印尼期間，將戰略夥伴關係升級，旨在加快印尼工業化的進程。

韓印合作介紹提及，雙方在隔年重啟2014年停擺的印尼、南韓經濟合作協議（IK-CEPA）討論，該合作協議主要在經貿方面做關稅互惠（雙方都開放超過90%），印尼將在漁業、農業與工業產品上獲得南韓免除關稅，南韓則在網路遊戲、建築、醫療產業上更易進入印尼市場。

雖然近期到後疫情時代，印尼有官員擔心經貿互惠恐傷害印尼市場競爭力，但外媒認為，印尼必須意識到多樣化出口的產品轉型，不能只仰賴礦產與加工工業產品出口，需要善用IK-CEPA帶來的競爭力、搶佔南韓進口市場（對比同為東協的越南，越南在南韓進出口佔比都更高），並建議印尼當局可支持中小或微型企業（MSME）把握出口時機。

軍武戰略合作

在南韓政權轉換後，對於與印尼的特殊戰略夥伴方針看來是蕭規曹隨，透過七月底新總統尹錫悅與佐科威在獵鷹戰鬥機試飛典禮的狀況可知，尹錫悅很支持這段戰略關係，獵鷹戰鬥機是雙方戰略合作的里程碑之一，印尼佔比2成、南韓負責其餘的產製，預計在2027年完成量產，是全球第八個到達4.5代戰機的。另外，南韓也參與了印尼的潛艇項目，合作了綽號「阿朱納之箭」的KRI-Ardadedali 404柴電潛艇，由當前印尼海軍使用中。

外媒認為，雙方的特殊戰略關係包含經貿與軍事，都是提升雙方關係的作為，但南韓不僅針對政府對政府的關係，甚至下到民間企業都重視與印尼的夥伴關係，例如大企業現代攜手全球第二大電池供應商LGES，前往印尼首都近郊成立電動車電池合資企業，並針對西爪哇卡拉旺電動車生態圈進行投資。

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