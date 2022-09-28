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美國也愛義大利極右派 憂全球極端團結

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
許多學者都擔心義大利極右派總理梅洛尼（女）的當選，恐讓全球極右派士氣大振，再次陷入二戰前極右派當道的困境。（@GiorgiaMeloni）
許多學者都擔心義大利極右派總理梅洛尼（女）的當選，恐讓全球極右派士氣大振，再次陷入二戰前極右派當道的困境。（@GiorgiaMeloni）

義大利總理梅洛尼的勝選，對全球極右派來說非常振奮，人類必須記得二戰時的教訓！」義大利大選近日出爐，極右派的梅洛尼將擔任義大利總理，她反移民、重視傳統價值，私下還遭爆料支持二戰法西斯領導人墨索里尼。媒體分析，她的當選讓年底將選舉的美國共和黨相當振奮，恐讓極右情緒蔓延全球，增加更多不確定性。

為梅洛尼的勝利雀躍

根據《半島電視台》27日報導，梅洛尼的勝利讓美國共和黨非常開心，包括前國務卿龐培歐，參議員克魯茲、考頓，眾議員博伯特、葛林都發文恭喜梅洛尼勝選，福斯新聞的評論員塔克甚至將梅洛尼的勝利雀躍。有專家分析，梅洛尼強調家庭、國族認同與神的主張讓美國保守派認為她是自己人。

喬治亞大學國際事務學系教授穆德分析，梅洛尼花了很大的心力將自己與美國主流的「國族保守主義」，以及基督教基進派連結。梅洛尼曾在保守派大會上表示，所有保守價值如今都被全球化的菁英攻擊，進步派的主張將摧毀人類的認同，她也將美墨邊界難民與逃往義大利的中東難民類比，呼籲支持者捍衛美、義邊界。

大取代理論盛行

柏克萊大學右翼研究中心的主任羅森索受訪時也說，梅洛尼挑動選民對性別政治的憤怒、強調傳統家庭價值、捍衛邊界的說法，與過去的右翼政客無異，即使她自己極力否認。羅森索分析，這些論述綜合起來就是右派聲稱的「大取代理論」：擁抱全球化的菁英將以移民取代原生人口，他們必須團結反抗。

梅洛尼過去還被抓包在私下場合讚揚義大利法西斯獨裁者墨索里尼是義大利的「明君」，但她事後卻否認。邁阿密大學訪問教授傑貝爾認為，梅洛尼的勝利將會加強匈牙利極右派總理奧班，義大利本身與西歐國家，以及美國等國家的極右派勢力。《土耳其通訊社》提到，梅洛尼所屬義大利兄弟黨，從2013年的2%得票率、2018年4.3%，如今更獲得26%支持，成長非常快速。

跨國帶動選情

傑貝爾擔心，義大利極右派在25日的選舉中獲得43%支持，遠超過中間偏左的26%，這種結果也會讓極右派政客更加興奮，恐串聯成全球風潮。許多共和黨的政治人物已經藉此呼籲選民11月8日要透過選票，翻轉參眾兩院民主黨多數。

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