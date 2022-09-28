若普亭在烏克蘭用核武 波蘭外長：北約應祭出傳統的毀滅性回應
正在美國華府訪問的波蘭外交部長拉烏（Zbigniew Rau）表示，北約對任何在烏克蘭使用核武的舉動應該祭出非核、但「毀滅性」的回應，並稱北約正在傳遞此一訊息給莫斯科。
拉烏接受美國NBC新聞《Meet the Press》節目訪問時，主持人提問，「如果普亭動用核武，北約應該如何回應」，拉烏則答稱，「北約應果斷又迅速回應」。
主持人隨即追問，「北約應該在軍事上回應嗎」，拉烏稍微想了一下後答道，「就我們所知，普亭威脅在烏克蘭領土使用戰術核武，而不是攻擊北約，意味著北約應該以傳統方式回應，但必須是毀滅性的回應，我想這是北約聯盟現在正發給俄羅斯的明確訊息」。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）25日上《Meet the Press》時就警告，克里姆林宮任何使用核武的行為將為俄羅斯帶來「災難性後果」，又指美國會果斷回應，並稱美方跟俄方官員私下會談時，已經「詳細說明」這一點了。
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