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「北溪」俄歐天然氣管線爆炸 德媒稱CIA數周前就提出警告

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪管線26日發生壓力驟降，地震學家隔天報告了周圍發生爆炸，多國領導人稱蓄意破壞是最有可能導致氣體外洩的原因。美聯社 / Planet Labs PBC
俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪管線26日發生壓力驟降，地震學家隔天報告了周圍發生爆炸，多國領導人稱蓄意破壞是最有可能導致氣體外洩的原因。美聯社 / Planet Labs PBC

俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）管線26日發生壓力驟降，地震學家隔天報告了周圍發生爆炸，多國領導人稱蓄意破壞是最有可能導致氣體外洩的原因。但德媒27日報導，美國中央情報局（CIA）「數周前」曾警告過德方，稱北溪管線可能受到攻擊。

俄羅斯衛星通訊社27日引述北溪管線營運商發布的消息，稱「北溪海上天然氣管道系統3條管線一天同時發生前所未有的損壞」，尚無法評估維修時間。

衛報報導，德國地理研究中心（GFZ）表示，丹麥波恩荷爾摩（Bornholm）島地震儀當天兩度在氣體外洩發生地附近錄得峰值。BBC指出，地震學家報告了氣體外洩出現前的水下爆炸，瑞典當地媒體引述了國家地震中心專家倫德（Bjorn Lund）說法指出，「無庸置疑，這些是爆炸」。

丹麥一架軍機隨後飛越了氣體外洩地點，帶回管線破裂的驚人影像，其中包括了一張顯示海面上寬達1公里的天然氣冒泡區域。歐盟執委會主席范德賴恩表示，外洩是因為「蓄意破壞」，威脅對任何蓄意破壞歐洲能源基礎設施的行為做出「最強烈的可能回應」，同時敦促調查以「查明事件的真相和原因」。

俄羅斯官媒《RT》引述德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌27日的報導指出，CIA「數周前」曾就北溪管線可能受到攻擊警告過柏林當局。《明鏡》據報引述「數位知情人士」指出，「柏林夏季期間收到了」來自CIA的線報，德國聯邦政府則拒絕就情報相關事宜正式發表評論。

《明鏡》據報指出，德國安全部門目前正在檢查爆炸發生地區的衛星影像，卻只看到「不起眼的」海上交通。德方也相信，只有國家行為者能做到這一點，認為「潛水人員或迷你潛艇」有可能在管線安裝了水雷或爆裂物。

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