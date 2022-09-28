新加坡航空客機傳炸彈威脅！星國派戰機護航平安降落樟宜機場

新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名37歲外籍男子、並對該班機進行安全檢查。

海峽時報報導，新加坡警方指出，於27日晚間10時26分離開舊金山的新加坡航空SQ33航班，在28日（今天）凌晨2時40分左右傳出炸彈威脅，在新加坡空軍的護送下，於今天清晨5時左右平安降落樟宜機場。

新加坡航空公司發言人稱，該航班隨後滑行至遠離機場的地區進行安全檢查。一名37歲外籍乘客也被移交給機場航警。航班安檢完成後，已被拖至樟宜機場3號航廈樓。

警方表示，初步調查顯示，一名37歲男乘客聲稱手提包裝有炸彈，並襲擊了機組人員。他被機組員制伏後，隨後被警方依據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》第8條第1款和涉嫌食用管制藥物逮捕。若被判有罪，將被處以50萬美元以下罰款或10年以下監禁，或兩者併科。

新加坡航空公司發言人表示，新加坡航空就受到此事件影響並帶來不便的乘客致歉，稱正在協助乘客重新預定可能錯過的後續航班。