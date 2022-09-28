快訊

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

新加坡航空客機傳炸彈威脅！星國派戰機護航平安降落樟宜機場

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名37歲外籍男子、並對該班機進行安全檢查。圖為新航客機示意圖。美聯社
新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名37歲外籍男子、並對該班機進行安全檢查。圖為新航客機示意圖。美聯社

新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名37歲外籍男子、並對該班機進行安全檢查。

海峽時報報導，新加坡警方指出，於27日晚間10時26分離開舊金山的新加坡航空SQ33航班，在28日（今天）凌晨2時40分左右傳出炸彈威脅，在新加坡空軍的護送下，於今天清晨5時左右平安降落樟宜機場。

新加坡航空公司發言人稱，該航班隨後滑行至遠離機場的地區進行安全檢查。一名37歲外籍乘客也被移交給機場航警。航班安檢完成後，已被拖至樟宜機場3號航廈樓。

警方表示，初步調查顯示，一名37歲男乘客聲稱手提包裝有炸彈，並襲擊了機組人員。他被機組員制伏後，隨後被警方依據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》第8條第1款和涉嫌食用管制藥物逮捕。若被判有罪，將被處以50萬美元以下罰款或10年以下監禁，或兩者併科。

新加坡航空公司發言人表示，新加坡航空就受到此事件影響並帶來不便的乘客致歉，稱正在協助乘客重新預定可能錯過的後續航班。

新加坡航空 樟宜機場 航班

延伸閱讀

回應美加軍演? 央視曝光 中殲15戰機飛越美艦上空

加拿大10/1解除所有入境防疫 檢疫、口罩、疫苗證全免

F1新加坡大賽30日登場 台北將有決賽直播活動

華航副機師偷腥惹炸彈威脅遭調職 高院逆轉判無效還要補薪資差

相關新聞

新加坡航空客機傳炸彈威脅！星國派戰機護航平安降落樟宜機場

新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名3...

慘遭降級？英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾

英國女王伊麗莎白二世本月8日逝世，新任國王查理三世繼位後，英國王室官網也更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降...

學壞了？喬治王子遭爆嗆同學 「我爸會當國王 你最好小心點」

從一出生就成為全球注目焦點、目前成為英國王位第二順位繼承人的的喬治小王子，被爆仗著王室身分，出言威脅同學。

巴西總統大選兩極化 魯拉陣營鼓吹「有用性投票」

巴西將於10月2日舉行總統大選首輪投票，「有用性投票」一詞近來頻繁出現，民調第一的前總統魯拉陣營鼓吹選民「有用性投票」，...

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼 任命王儲賓．沙爾曼接任總理

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼周二任命王儲賓．沙爾曼為總理，進一步提升這位37歲的王室日常統治者的地位。賓．沙爾曼正試圖扭轉多年...

力挺南韓 賀錦麗擬訪非軍事區

代表美國參加安倍晉三國葬的美副總統賀錦麗，預計廿九日訪問南韓，屆時將走訪兩韓非軍事區（ＤＭＺ），重申美國對南韓堅定的安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。