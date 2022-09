慘遭降級？英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾

英國女王伊麗莎白二世本月8日逝世,新任國王查理三世繼位後,英國王室官網也更新成員名單,出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降級」,被排在倒數第三和第二位,僅優先於涉性侵醜聞的安德魯王子。

根據英國王室官網的王室家庭成員名單,排在第一的是國王查理三世、接著依序為為王后卡蜜拉(The Queen Consort)、威爾斯親王威廉王子(The Prince of Wales)、威爾斯王妃凱特(The Princess of Wales)、威塞克斯伯爵愛德華王子(The Earl of Wessex)、威塞克斯伯爵夫人蘇菲(The Countess of Wessex)。