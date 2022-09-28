慘遭降級？英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾
英國女王伊麗莎白二世本月8日逝世，新任國王查理三世繼位後，英國王室官網也更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降級」，被排在倒數第三和第二位，僅優先於涉性侵醜聞的安德魯王子。
根據英國王室官網的王室家庭成員名單，排在第一的是國王查理三世、接著依序為為王后卡蜜拉（The Queen Consort）、威爾斯親王威廉王子（The Prince of Wales）、威爾斯王妃凱特（The Princess of Wales）、威塞克斯伯爵愛德華王子（The Earl of Wessex）、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（The Countess of Wessex）。
接下來是已故女王伊麗莎白二世的堂弟媳、格洛斯特公爵夫人比吉特（The Duchess of Gloucester）、安妮長公主（The Princess Royal）、格洛斯特公爵理查王子（The Duke of Gloucester）、女王的堂弟肯特公爵愛德華親王（The Duke of Kent）、女王的堂妹雅麗珊郡主（Princess Alexandra）。再來壓後的三位則是已移居美國的哈利王子和妻子梅根，以及捲入性侵醜聞的安德魯王子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言