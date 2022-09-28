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美挺台參與國際民航組織 誰支持誰反對？

德國之聲／ 德國之聲

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）星期二（9月27日）在國際民用航空組織大會（International Civil Aviation Organization) 上，呼籲允許台灣參與該機構，但此發言也引來中國政府的批評。

布塔朱吉在這個每3年一次的大會上說：「我們相信所有國際民用航空的重要利益相關者--特別是那些管理關鍵空域的利益相關者，如台灣--應該有機會丶有意義地參與國際民航組織的工作。」

根據路透社，對於布塔朱吉表態支持台灣，中國政府在國際民航組織的一位代表回應說：「美國的評論試圖創造兩個中國，一個中國和一個台灣。這有悖於聯合國憲章。」。

台灣總統蔡英文27日則在推特上發布一段視頻，寫道：「當我們的世界級航空公司和機場准備迎接更多的旅客時，我們呼籲國際民用航空組織納入台灣。讓台灣參與是全球航空安全有效合作的關鍵，讓乘客更加放心。」

還有誰支持？

除了美國外，這次大會的主辦國加拿大的總理杜魯多（Justin Trudeau）今年5月在加拿大眾議院接受質詢時，曾表態支持台灣被納入國際多邊論壇與機構。加拿大眾議院交通委員會與外交委員會於今年5月都無異議通過動議，支持台灣參加國際民航組織。

而立陶宛丶捷克等多國的議員也紛紛在過去幾周，表態支持台灣參加國際民航組織。其中，來自30個國家的142位國會議員參與了歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）9月20日發起的連署，表示台灣是連結東北亞與東南亞的重要空中交通樞紐，台北飛航情報區（FIR）與福岡丶馬尼拉丶香港和上海飛航情報區鄰接，所以台灣是全球航空網絡不可或缺的一環。該連署聲明指出，由於台灣被排除在國際民航組織的會議丶活動與機制之外，所以無法即時獲得該組織提供的全面資訊

本月稍早，台灣交通部長王國才在網絡媒體《外交家》上發表的一篇評論文章中，呼籲國際社會支持台灣參與國際民航組織。他指出，台灣的台北飛行情報區是國際民航組織區域網絡的一部分，台灣民用航空管理局（CAA）是負責整個區域的安全空中交通管理的實體。

王國材寫道，中國今年8月在台灣周圍進行軍事演習，此舉影響了國際航線，危害了台北和鄰近地區的航空安全。他補充道：「為了避免危險和緩解安全問題，台灣民航局不得不匆忙制定計劃，引導飛機，包括許多外國飛機，離開丶抵達或經過台北地區。」

王國材說這種情況給航空公司帶來了額外的費用負擔，因為他們需要采取更長和更昂貴的旅程，並大大增加了不可預見的風險。

（路透社丶外交家）

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蔡英文 杜魯多 王國材

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