北溪二號疑破洞洩天然氣 德國：可能是人為

從俄羅斯通往德國的北溪二號天然氣管線26日發生壓力驟降，丹麥能源部27日表示，管線經過的波羅的海冒出大量氣泡，顯示北溪二號恐有不小的破洞，天然氣外洩可能持續數天甚至一周。

丹麥已發出航行警告，呼籲船隻避開外洩處至少五海哩。

丹麥波恩荷爾摩島的地震儀在26日凌晨及傍晚先後偵測到北溪二號和北溪一號附近出現震動，歐洲安全專家推測，管線問題可能是人為破壞所致，但德國地質調查機構表示還無法斷言破洞原因是否為爆炸所致。

北溪二號在俄國宣布對烏克蘭發起特殊軍事行動前兩天，由德國總理蕭茲宣布中止計畫，但工程已經完成，管線中恐有不少天然氣。俄國3日宣布無限期暫停北溪一號供氣作業，報復歐盟對俄國出口石油設價格上限。