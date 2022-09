哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決

英國泰晤士報王室記者羅伊(Valentine Low)在新書 Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown(朝臣:王冠背後隱藏的權力,暫譯)中宣稱,2020年元月哈利與妻子梅根宣布脫離王室後,日前過世的女王伊麗莎白二世曾緊急召開會議商討對策,並就「五大提議」進行審議。女王最後裁示,愛孫哈利夫婦只能選擇待在王室或離開王室,沒有模糊空間,五大提議遭女王否決。

所謂的「五大提議」包括:續留王室、每年給哈利夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、財務獨立。最後一項牽涉到王室成員不得從事商業活動的鐵律,哈利夫妻倆卻渴望與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署肥約。女王最後只能裁示,去或留,沒有妥協餘地,不能既享受王室特權又在外面賺錢,協商宣告破局。