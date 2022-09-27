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哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決
英國泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在新書 Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）中宣稱，2020年元月哈利與妻子梅根宣布脫離王室後，日前過世的女王伊麗莎白二世曾緊急召開會議商討對策，並就「五大提議」進行審議。女王最後裁示，愛孫哈利夫婦只能選擇待在王室或離開王室，沒有模糊空間，五大提議遭女王否決。
所謂的「五大提議」包括：續留王室、每年給哈利夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、財務獨立。最後一項牽涉到王室成員不得從事商業活動的鐵律，哈利夫妻倆卻渴望與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署肥約。女王最後只能裁示，去或留，沒有妥協餘地，不能既享受王室特權又在外面賺錢，協商宣告破局。
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