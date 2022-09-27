快訊

英國王室公布「女王年輕時代肖像」 宣布哀悼期結束

孫協志怒槓金鐘！列4大疑點砲轟「為何如此草率」 三立回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
哈利與梅根2020年退出王室，對女王（右）是一大打擊；圖為2018年合影。（法新社）
哈利與梅根2020年退出王室，對女王（右）是一大打擊；圖為2018年合影。（法新社）

英國泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在新書 Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）中宣稱，2020年元月哈利與妻子梅根宣布脫離王室後，日前過世的女王伊麗莎白二世曾緊急召開會議商討對策，並就「五大提議」進行審議。女王最後裁示，愛孫哈利夫婦只能選擇待在王室或離開王室，沒有模糊空間，五大提議遭女王否決。

所謂的「五大提議」包括：續留王室、每年給哈利夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、財務獨立。最後一項牽涉到王室成員不得從事商業活動的鐵律，哈利夫妻倆卻渴望與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署肥約。女王最後只能裁示，去或留，沒有妥協餘地，不能既享受王室特權又在外面賺錢，協商宣告破局。

英國 王室 哈利王子 梅根 伊麗莎白二世

延伸閱讀

哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主

哈利看新聞才得知女王駕崩？ 英王室宮鬥劇再掀高潮

哈利梅根子女將成王子公主？專家曝查理三世附帶「警告」

哈利一怒為紅顏！因查理三世「這舉動」 拒搭專機也不共進晚餐

相關新聞

哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決

英國泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在新書 Courtiers: the Hidden Power B...

英國王室公布「女王年輕時代肖像」 宣布哀悼期結束

英國王室的官方推特帳號27日上傳故女王伊麗莎白二世年輕時的肖像照，宣布哀悼期結束。

北溪1、2號輸氣管漏氣 克里姆林宮：不排除人為破壞可能

俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送網路發生不明漏氣現象。克里姆林宮今天表示，不排除人為破壞的...

疑為駭客者稱已刪澳星外洩個資 不再索取贖金

澳洲澳星通訊公司（Optus）因遭大規模侵駭，今天再次受到政府指責。同時據信是駭客使用的一個匿名帳號表示，竊取的資料已刪...

孟加拉渡輪翻覆增至61死 乘客爆量但沒人肯下船

孟加拉一艘超載朝聖信徒的船隻25日翻船，警方表示，救難人員與海軍潛水員今天尋獲10具遺體，使得死亡總數來到61人，同時還...

白宮稱賀錦麗將訪非軍事區 重申對南韓安全承諾

美國白宮今天表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）29日訪問南韓期間，將造訪戒備森嚴的非軍事區（DMZ）。南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。