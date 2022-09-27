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菲國打擊境外博奕將驅逐4萬名大陸人 陸使館支持

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
示意圖/ingimage
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菲律賓司法部官員周一表示，為打擊惡名昭彰的網路博奕業，菲律賓將關閉175家離岸博奕公司並驅逐約4萬名中國大陸員工。

境外博奕業於2016年在菲律賓興起，且大幅增長。因中國大陸禁止賭博，這些博奕公司利用菲律賓寬鬆的博奕法律，主要瞄準大陸顧客。

在全盛時期，菲律賓離岸博彩公司雇用30多萬名中國員工，但新冠肺炎疫情和稅收上升，迫使許多公司轉移到其他地方經營。

菲律賓司法部發言人Jose Dominic Clavano表示，由於發生中國公民針對其他中國公民的謀殺、綁架等犯罪，菲律賓決定採取這次打擊行動。

Clavano說，被關閉的離岸博奕公司的執照若非過期、就是未繳納政府費用等違規行為而被撤照。他表示，將從下個月開始驅逐這些公司的大陸員工。

根據菲律賓財政部的統計，菲國政府2020年和2021年單單從離岸博奕公司收取的費用，就分別達72億披索（1億2,221萬美元）和39億披索。分析師估計，這些公司在稅收、員工支出和辦公室租金方面的支出要更多。

中國大陸駐菲律賓大使館在一份聲明中說，中方支持驅逐和打擊離岸博彩公司相關犯罪，強調北京政府「堅決反對，並採取嚴厲措施打擊賭博」。

根據李超地產顧問公司估計，菲律賓離岸博奕業雇用20.1萬名大陸員工和11.1萬名菲律賓員工，估計每年為經濟貢獻1,900億披索（32.2億美元），對房地產業和零售業也有助益。

菲律賓 賭博

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