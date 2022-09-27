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北韓試射飛彈威脅 賀錦麗將走訪兩韓非軍事區

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將在東京時間27日參加日本前首相安倍晉三的國葬典禮，預計在29日訪問南韓，白宮表示，賀錦麗屆時將走訪北緯38度線附近的兩韓非軍事區（DMZ）。

白宮在美東時間26日晚間證實，賀錦麗將訪問非軍事區，會見當地駐紮的軍人，聽取美國指揮官的作戰簡報；賀錦麗將重申美國對南韓堅定如鐵的安全承諾。

白宮表示，韓朝停戰將近70年，這趟訪問將強調美韓聯盟的力量，以及美國面對北韓構成的任何威脅時，會與南韓站在一起的承諾。

韓聯社報導，在賀錦麗出訪前，北韓25日朝日本海發射一枚短程彈道飛彈，升高區域局勢緊張；這也是南韓總統尹錫悅上任以來，北韓第五次試射飛彈。

美國總統拜登今年5月訪問日韓前夕，白宮就透露北韓可能在近期試射長程飛彈或核試爆，包括拜登訪問亞洲之際或結束訪問之後；拜登春天的訪問只走訪首爾和首爾南方的美韓共用烏山空軍基地，並未造訪非軍事區，白宮當時解釋，拜登過去擔任副總統時去過，但這次沒有安排。

美國 白宮 賀錦麗

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