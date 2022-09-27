朝鮮斥美韓軍演將該地引向戰爭邊緣

本周一（9月26日）美國和韓國重新啟動5年以來的首次聯合海軍軍演。同一時間，朝鮮發出此舉可能導致戰爭的警告。

今年5月上台的韓國鷹派總統尹錫悅認為，其前任文在寅多年來致力於改善韓朝關系，但顯然未能奏效，因此有必要提高與美國展開軍演的力度。就在上月，美國和韓國舉行了2018年以來最大規模的聯合軍演。

韓國海軍發布的一份聲明稱，“本次軍演旨在表達韓美聯盟回擊朝方挑釁的堅定意志”。

多年以來，美韓定時上演聯合演習並稱，這類軍演都是防御性的，但朝鮮則將之視為侵略進行的准備。

朝鮮：一次特別危險的行動

朝鮮駐聯合國代表金星則稱“軍演引發深切憂慮”，他在聯大發言時說，“很明顯，在朝鮮半島點火是將該地引向戰爭邊緣，是一次特別危險的行徑。”

美韓軍演開始一天前，朝鮮再次發射了一枚彈道導彈。據韓國總統辦公室的消息，有跡象顯示，朝鮮正在籌備從潛艇發射彈道導彈，去年5月，朝鮮測試了這一武器。

本月初，朝鮮修訂了該國核武法，納入“第一打擊”的內容，並稱絕不放棄核武。

金星在聯大發言時表示，美國迫使朝鮮不得不采取回應措施，“美國應當清楚，正是它30年來令人厭惡的敵對政策導致了朝鮮今天的局面，它應當自問並思考，會將這一局面延續到什麼時候。”

華盛頓是首爾最重要的軍事盟友，美國目前在韓國駐兵約28500人。

美國海軍表示，美韓此次在韓國東部海域舉行的軍演為期4天，共有20余艘軍艦以及多型號戰機參與，主要演練反艦、反潛艇戰鬥能力，以及戰術和海軍全方位打擊能力。為此，裡根號航母專程前往釜山參與本次軍演。韓國海軍則認為，通過這次軍演，將提升美軍和韓國海軍聯合作戰能力。朝鮮因開發核武以及彈道導彈項目遭到多個國際制裁。

中國也已對朝鮮半島局勢做出反應，稱已注意到美韓在東北亞舉行聯合軍演。中國外交部發言人汪文斌周日（9月25日）被問到這一議題時，呼籲“以對話和協商”解決爭端。他說，“朝鮮半島形勢發展至今，主要症結在於朝方的正當合理關切沒有得到應有回應。”他認為，“美方應承擔自身責任，停止對抗施壓，為重啟有意義的對話創造條件”。

（法新社等）

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