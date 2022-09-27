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安倍國葬獻花唱名環節擬以「台灣」稱呼 台代表擬坐巴勒斯坦旁

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
日本前首相安倍晉三之國葬儀式將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行，更有日本政府消息人士透露「當局計劃將台灣列入獻花時大聲朗讀的國家名稱之一」。歐新社
日本前首相安倍晉三之國葬儀式將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行，更有日本政府消息人士透露「當局計劃將台灣列入獻花時大聲朗讀的國家名稱之一」。歐新社

日本前首相安倍晉三的國葬儀式將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行，有日本政府消息人士透露「當局計畫將台灣列入獻花時大聲朗讀的國家名稱之一」。

日本時報（The Japan Times）報導，該計畫似乎是考慮到安倍晉三與台灣建立的密切關係，消息人士稱「如果確實發生，日本很可能將以『台灣』（Taiwan）稱呼，而非官方的『中華民國』（Republic of China）」，不過在國葬上將台灣視為一個國家仍可能引發中國方面的強烈反應。

預計將有約4300人參加在東京日本武道館舉行的國葬儀式，政府表示其中約有700人來自218個國家、地區以及國際組織。中國指派全國政協副主席萬鋼代表出席，至於台灣代表團的3名成員分別為蘇嘉全、王金平和謝長廷。

據悉，台灣代表將坐在世界各國代表區和國際組織代表區之間，預計將被安排在同樣未被承認的國家巴勒斯坦旁邊。消息人士還補充說「台灣代表也不太可能被邀請參加27日葬禮後晚間的活動，屆時外國代表將向已故領導人的遺孀和現任首相岸田文雄表示哀悼」。

日本 安倍晉三 岸田文雄

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