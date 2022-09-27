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17歲少女淪寮國豬仔！逃跑失敗慘被當眾性侵 槍抵太陽穴逼賣淫

香港01／ 撰文/布萊恩
1名成功從寮國逃跑返回馬來西亞的少女揭露詐騙集團惡行。示意圖，非當事人/ingimage
1名成功從寮國逃跑返回馬來西亞的少女揭露詐騙集團惡行。示意圖，非當事人/ingimage

年輕人被騙到東南亞國家成為「豬仔」事件持續，1名成功從寮國逃跑返回馬來西亞的少女揭露詐騙集團惡行，聲稱目擊1名17歲少女逃跑不遂後，慘遭強迫當眾口交性侵，更有歹徒用槍指著其太陽穴，威脅她就範賣淫等，種種惡行泯滅人性。另有獲救的「豬仔」透露，目睹有其他「豬仔」逃走失敗後遭槍斃。

據馬來西亞《中國報》報導，該成功逃跑的巫裔少女向當地國際人道主義組織（MHO），揭露她在寮國淪為「豬仔」時目睹的慘痛經歷和詐騙集團內幕。

組織引述少女指出，她在寮國見到另1名17歲巫裔少女逃跑失敗，被詐騙集團強迫當眾為其中1名馬來西亞巫裔中介人口交，繼而被性侵，之後詐騙集團用槍指著少女太陽穴，她下海賣淫，少女命懸一線下只能就範。雖然目擊少女慘況，不過事主無奈表示自己當時也自身難保，無法伸出援手，而據組織了解，該名被迫賣淫的17歲少女一直哭喊求救想回國，目前生死未卜。

成功返國的少女又透露，她在當地看到數名巫裔「豬仔」在為詐騙集團工作，但不知道具體人數，也不知道這些人是被誘騙還是自願留下。

另外，有獲救的馬來西亞「豬仔」周一（9月26日）召開記者會講述經歷。他聲稱自己被不法集團成員虐打，「手指險些折斷」，還2名17歲馬來西亞巫裔少女被迫賣淫、口交及餵食冰毒，更有2名馬來西亞印裔「豬仔」逃走失敗後，被不法集團成員開槍射死。

據報該「豬仔」在當地被囚禁2個月後成功獲救，在當地大使館安排下返回馬來西亞。

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文章授權轉載自《香港01》

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