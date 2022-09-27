北溪二號管線壓力突然驟降 丹麥：已外洩到波羅的海

俄羅斯的北溪二號天然氣管線（Nord Stream 2）壓力26日突然驟降後，丹麥當局警告，北溪二號已開始在波羅的海外洩，危及海上交通，已要求船隻避開波恩荷爾摩島（Bornholm）半徑9公里的區域。

丹麥能源部表示，26日稍早獲悉北溪二號天然氣管線壓力驟降後，已採取行動，並補充說禁區外的外洩問題不存在安全風險，預計不會對丹麥天然氣供應安全造成影響。

根據北溪二號公司（Nord Stream 2 AG）說法，該管線壓力一夜之間由300巴（Bar）降至7巴（Bar），目前正在調查事發原因。

北溪二號的建造目的是從俄羅斯向德國和其他歐洲國家輸送天然氣，但在2月俄羅斯入侵烏克蘭後，這項耗資數十億歐元的項目被叫停。然而，天然氣已進入管線，外界擔心大量天然氣可能會釋放到大氣中。

北溪二號則是已關閉數週，俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom表示，正在進行維護工作以修復較早的外洩問題。

歐盟指責俄羅斯利用天然氣供應勒索歐洲，但俄羅斯予以否認。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源價格飆升，供應稀缺可能進一步推高成本。歐洲正試圖擺脫俄羅斯能源，以降低俄羅斯獲取資金並用於戰爭的能力。