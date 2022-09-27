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查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國國王查理三世。路透
英國國王查理三世。路透

英國央行26日表示，印有英國國王查理三世肖像的紙鈔預期在2024年年中開始在市場流通。

央行發表聲明說，將在年底前公布用於印製鈔票的新國王頭像。另外，不會對面額5、10、20、50英鎊的鈔票有額外更改。

前任英國女王伊莉莎白二世在上個月甫駕崩，自1960年來，她的肖像一直在英國鈔票上。英國央行表示，當前印有伊莉莎白二世肖像的塑料鈔票將繼續流通，「只有在磨損或毀損的情況下才會被汰除」。

另一方面，英國最後一批舊版紙鈔將在本周五（30日）作廢。英國央行上周表示，目前仍有110億英鎊的舊版紙鈔仍在流通。

目前流通在英國市面上的新版塑料鈔票肖像人物還包括前首相邱吉爾、作家珍奧斯汀（Jane Austen）、浪漫主義畫家特納（JMW Turner）與被譽為人工智慧（AI）之父的數學奇才艾倫·圖靈（Alan Turing）。

英國國王 伊莉莎白二世 英國女王

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