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日本外交官遭控從事間諜活動 俄羅斯下令48小時內離境

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯26日表示，當局以從事間諜相關工作為由，在海參崴（Vladivostok）拘捕一名日本外交官，並宣布他為不受歡迎人士，下令他離開俄羅斯。法新社
俄羅斯26日表示，當局以從事間諜相關工作為由，在海參崴（Vladivostok）拘捕一名日本外交官，並宣布他為不受歡迎人士，下令他離開俄羅斯。法新社

俄羅斯媒體報導，俄羅斯26日表示，當局以從事間諜相關工作為由，在海參崴（Vladivostok）拘捕一名日本外交官，並宣布他為不受歡迎人士，下令他離開俄羅斯。

俄媒引述俄國聯邦安全局（FSB）的聲明說，這名日本外交官在以金錢換取有關俄羅斯和亞太地區某國合作的機密情資時，遭現場拘捕。

聲明指出，這名外交官還一直想知道有關「西方制裁對俄國遠東濱海邊疆區（Primorsky）影響」的資訊。

俄羅斯外交部表示，這名外交官已被下令在48小時內離境。

俄國聯邦安全局指出，他們已透過外交管道向日本提出抗議，並宣布這名日本駐海參威領事館的外交官Motoki Tatsunori為不受歡迎人士。

俄國聯邦安全局並公佈一支短片，指這名外交官坦承違反了俄羅斯法律。

俄羅斯視日本為「敵對」國家，包括所有歐盟國家、美國、以及包括英國和澳洲在內的美國盟國，也都被列入該名單中。

自從俄羅斯總統普亭2月24日對烏克蘭發起克里姆林宮所謂的「特別軍事行動」以來，日俄就針鋒相對的祭出制裁並驅逐外交官。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，日俄關係複雜，雙方至今尚未簽署二戰後的和平條約。

俄羅斯 日本 烏克蘭

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