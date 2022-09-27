西方國家要求聯合國辯論新疆人權問題

（德國之聲中文網）在聯合國人權高專辦上月發布新疆報告認為當地存在「嚴重侵犯人權行為」後，多個西方國家一直考慮在日內瓦舉行的聯合國理事會會議上採取行動。美國、英國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典等國周一提交了一項決議草案，呼籲在人權理事會下屆會議上就新疆問題進行特別辯論。

中國極力否認有任何侵犯人權的行為，並向日內瓦派出了一支由新疆官員組成的政府代表團，澄清並介紹新疆人權狀況。常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭稱，「新疆維吾爾自治區始終堅持人民至上，將人民對美好生活的向往作為奮鬥目標」。他還批評西方國家「出於政治目的，刻意無視新疆人權成就，蓄意編造和散布關於新疆的謊言和虛假信息。這些國家將人權問題政治化、工具化，企圖在多邊人權平台挑起對抗、製造分裂。」

據路透社檢視的「決議草案」，其內容尋求在明年2月開始的聯合國人權理事會下屆會議期間進行辯論。在此之前，草案還需要意見存在巨大分歧的人權理事會以多數票通過。

這是繼在台灣未來等問題的緊張局勢後，西方國家與中國最新一次的地緣政治摩擦。若草案通過，將是中國人權議題首次被正式提上人權理事會議程。這份草案還將設定理事會審議新疆問題的正式日期。

位於日內瓦的外交官們持續關注西方國家，在10月7日本屆會期結束前是否能匯集足夠政治資本，向人權理事會提交並通過關於新疆的決議。

該決議草案只要求人權理事會召開辯論會，並未呼籲理事會加入更強有力的手段來監督侵犯人權的行為，例如召集獨立專家審查各國的活動。

儘管這份草案實際作用可能沒有那麼大，仍可能會激怒中國。中國已多次阻擋將其單獨列入議程討論並要求其對新疆人權問題負責的提案。

聯合國前人權事務高級專員巴切萊特上月底在任期結束的最後一天發布拖延已久的新疆報告，內容指出，「關於酷刑或虐待模式的指稱，包括強迫醫療和惡劣的拘留條件，以及對於個別性暴力和基於性別的暴力事件的指稱，是可信的。」報告最後還指出，在「更普遍地限制和剝奪個人和集體享有的基本權利的情況下，對維吾爾族和其他人進行任意拘留的程度可能構成國際罪行，特別是危害人類罪。」這份報告發布後，一些西方國家試圖對中國施加更多壓力。

人權理事會成員國意見分歧

由47個會員國組成的人權理事會對於針對中國的指控意見分歧。中國是聯合國安理會五常任理事國之一，與許多發展中國家有著深厚的經濟關係。呼籲舉行辯論被認為是比決議較不具對抗性的選項，後者可以要求對新疆問題進行調查。

部分西方外交人士擔憂，提出一項強硬決議可能會疏遠部分與中國有密切政治經濟關係的國家，或使其承受壓力。他們擔心，提出決議的政治賭注或將適得其反，讓北京有機會展示他們在國際上能獲得多少支持。

英國《衛報》認為，相關問題將是中國在聯合國影響力的試金石，也測試聯合國支持保護個人權利免受維權國家侵害的意願。

該報引述德國阿登納基金會駐日內瓦辦公室負責人維澤克（Olaf Wientzek）稱，如果此類決議得到通過，將成為人權理事會的一個分水嶺，並提高其可信度。「對抗中國將是第一步。」

上周二，中國外交官員在日內瓦發表一項聲明稱獲得30國支持，指責聯合國人權辦公室「在未經人權理事會授權和有關國家同意的情況下，發布所謂關於中國新疆的評估報告深表關切」。《衛報》指出，此次簽名的是經常支持中國的鐵桿國家，但總數少於6月份簽署聲明敦促巴切萊特不要發布報告的國家數量，當時是40個。而在30個簽署支持中國的國家中，只有8國在聯合國人權理事會擁有投票權，但專家估計約會有15到18個國家支持中國立場。

人權團體指責中國將上百萬的少數民族人民關押在拘留營，許多人遭到虐待、性侵並被迫放棄自己的宗教和語言。

中國則辯稱這些機構是「職業技能教育培訓中心」，目的是為在中國經濟繁榮中處於邊緣地位的貧困人口提供就業機會以及工作技能。

（路透社、美聯社）

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