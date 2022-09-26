同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

對於義大利可能選出二戰以後首位極右派總理的疑慮，分析師數周來已不斷推演市場可能的反應。當26日確認右派聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）將出任義大利總理時，分析師卻發現，投資人顯然更擔憂英國新任女首相特拉斯（Liz Truss）推出的減稅政策。

彭博資訊報導，梅洛尼所屬的義大利兄弟黨於25日的國會大選中取得明確多數後，義大利大盤的FTSE MIB指數26日一度上漲1.5%至21,381.52點，且大致維持在平盤之上，在歐洲股市中一枝獨秀。雖然選舉結果符合市場預期，但執政聯盟並未取得修憲所需的絕對多數，已讓投資人放下心中大石，也可能減少義大利與歐盟和國際盟友間的衝突。