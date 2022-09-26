快訊

影／美國前國務卿龐培歐抵台 僅揮手未發表談話

論文被爆抄襲不忍了 高虹安明赴北檢告《鏡週刊》

鄭家純師妹才發行寫真書 下午開車遭大貨車撞...驚險畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
一如市場預料，義大利兄弟黨領導人梅洛尼將成為義國二戰後首位女性和首位極右派總理。美聯社
一如市場預料，義大利兄弟黨領導人梅洛尼將成為義國二戰後首位女性和首位極右派總理。美聯社

對於義大利可能選出二戰以後首位極右派總理的疑慮，分析師數周來已不斷推演市場可能的反應。當26日確認右派聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）將出任義大利總理時，分析師卻發現，投資人顯然更擔憂英國新任女首相特拉斯（Liz Truss）推出的減稅政策。

彭博資訊報導，梅洛尼所屬的義大利兄弟黨於25日的國會大選中取得明確多數後，義大利大盤的FTSE MIB指數26日一度上漲1.5%至21,381.52點，且大致維持在平盤之上，在歐洲股市中一枝獨秀。雖然選舉結果符合市場預期，但執政聯盟並未取得修憲所需的絕對多數，已讓投資人放下心中大石，也可能減少義大利與歐盟和國際盟友間的衝突。

三天前，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）宣布了一項英國半世紀來最大規模的減稅方案，並表示未來可能再進一步減稅，但目前財源卻尚無著落，引發了英國股匯債市連兩日三殺，還拖累全球市場；英鎊兌美元匯率23日重貶3.5%至1英鎊兌1.0859美元，26日繼續跌。英國10年期公債殖利率躍增29.4個基點至4.12%，價格下跌；義大利類似年限的公債殖利率只漲9個基點至4.43%。

英國首相特拉斯政府提出的新減稅方案引發外界擔憂。 美聯社
英國首相特拉斯政府提出的新減稅方案引發外界擔憂。 美聯社

義大利 英國 特拉斯

延伸閱讀

衛報：俄羅斯動員令 首批徵召者已抵基地

復活的法西斯之火？義大利極右女總理梅洛尼是誰

梅洛尼當選義大利首位女總理 極右勢力回歸主政

英相：與盟國合作 確保台灣能自衛 外交部高度歡迎

相關新聞

同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

對於義大利可能選出二戰以後首位極右派總理的疑慮，分析師數周來已不斷推演市場可能的反應。當26日確認右派聯盟領袖梅洛尼（G...

安倍國葬預算破台幣3億 恐還不是最終費用

7月8日在輔選時被槍殺身亡的日本前首相安倍晉三將於明天舉行國葬。不過，國葬預算一度追加，甚至超越英國女王伊麗莎白二世的國...

俄校園槍擊至少6死20傷 警方已找到槍手遺體

俄國衛星通訊社（Sputnik）報導，俄國內政部26日表示，俄國西部烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克（Izhevsk）校園...

賀錦麗赴日弔安倍 與岸田共同譴責中國在台海行徑

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在東京會晤日本首相岸田文雄時，重申美國對日本的防衛承諾，並且共同譴責中...

艾米尼之死引爆示威延燒 伊朗北部當局稱已逮捕450人

伊朗庫德族女子艾米尼日前遭「宗教警察」羈押後喪命，引發大規模抗議。伊朗官媒今天報導，在延續10天的示威活動中，北部馬贊德...

境內有近3萬美軍 韓國在台海衝突時恐難置身事外

台灣的緊張情勢引發一個棘手的議題，那就是駐韓美軍會不會捲入任何台海衝突？美國和韓國官員承認，兩岸若爆發危機，朝鮮半島很容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。