田中角榮訪華實現日中關係正常化 曾是一場「外交豪賭」

1972年9月29日，中日兩國發表《中日聯合聲明》，宣布建立正式外交關系。這距離當時的日本首相田中角榮組閣僅相距兩個月的時間。田中角榮的長女田中真紀子回憶當年的情景時說，她的父親上任兩個月就嘗試實現日中關系正常化是一場“豪賭”。

田中真紀子在接受美聯社采訪時說，田中角榮在出發前往北京前對她說，如果（實現日中邦交正常化的）任務失敗了，他就會辭職。

她講述說，當時日本國內反對聲浪很大，在田中角榮動身前一天，自民黨內部一些鷹派人士還沖進田中的家，試圖阻止他前往北京。田中真紀子說，她的父親還說擔心自己在北京被投毒。

1972年2月，美國總統尼克松率先訪華。這改變了中國在世界上的地位，也帶動了西方國家與中華人民共和國建交的建交潮。美國直到1979年才與中國建立了外交關系並同時與台灣斷交。

在中日建立正式外交關系的50年裡，兩國關系發生了諸多改變。在商業和文化領域，兩國建立起深厚的聯系。多年來，日本向中國提供了超過250億美元的發展援助，而中國已成為日本最大的貿易伙伴。

但是田中角榮當年訪華時就遭遇的潛在緊張關系直到今天都仍未消除。

1972年的中國仍是一個相對落後的國家，但現如今它已經成為全球第二大經濟體和快速成長中的軍事力量。

日本也認為中國是一個安全威脅。日本尤其擔心中國海軍在日本實質控制的尖閣諸島（中國稱為釣魚島）周圍的軍事活動越來越活躍。此外近些年來中日之間的高層訪問停滯。為了應對中國，日本持續加強軍事建設。日本現任首相岸田文雄承諾進一步擴大國防開支，在未來5到10年將國防開支增加近一倍，佔到GDP的2%。

田中真紀子在接受美聯社采訪時說：“日美聯盟是我們外交的一個關鍵，但我們不應該孤立中國。”她對美國領導的包括日本在內的民主國家組成的集團作為對中國的反擊表示擔憂，並告誡不要把北京推向俄羅斯，形成更緊密的中俄關系。她還批評美國眾議院議長佩洛西對台灣的訪問造成地區緊張局勢進一步升級。

在日中國企業協會會長王家馴承認中日關系目前遇到困難，但是他表示，作為商業伙伴兩國相互需要彼此。他領導的協會周末的時候舉辦了一項活動，希望能推動改善兩國關系。

他說，中國沒有忘記日本在1972年兩國關系正常化後給予的幫助和支持。盡管中國已經成為一個大國，但中日兩國仍可以相互學習。他說，中國可以為日本提供一個巨大的市場，並進一步為日本經濟發展做出貢獻。

田中真紀子曾多次陪父親出訪海外，但是出於安全的考慮，田中角榮拒絕帶她出訪北京。

美聯社認為，1972年以來日中關系中一直未解決的症結有二，一是日本對戰爭罪行的道歉問題，二是日中兩國對台灣問題的不同看法。

田中真紀子說，她的父親決心與中國和解，因為他相信，充滿活力的外交是讓日本這個資源匱乏的國家能夠從戰爭的破壞中崛起並在全球競爭中生存的唯一途徑。

田中真紀子引述田中角榮的話說，“讓中國問題懸而未決，對日本的未來沒有益處”。她說，她的父親“准備低下頭來（就日本的戰時暴行）向中國道歉，為日本的主要利益創造一個雙贏的關系”。

同田中角榮的擔憂完全相反，他在中國受到了極為熱情的款待。令他感到最大的安慰是中國放棄向日本戰爭索賠。他說，這讓日本免於破產。田中真紀子說，中國做出的這一決定換取了日本同台灣斷交的承諾。

東海島嶼主權爭端並沒有被寫入1972年的聯合聲明。根據日本外務省公布的外交記錄，田中角榮提出了這個問題，但周恩來說他不想討論這個問題。

田中真紀子說，目前看不到北京和東京政治關系改善的希望，但她正在推動民間的深入聯系。她已被邀請去北京清華大學演講，同時她計劃在今年晚些時候邀請中國一個代表團到她父親的故鄉新潟舉行紀念活動。田中角榮於1993年去世。他被埋葬在家鄉新潟縣田中家族墓園。

田中真紀子說：“如果商業、科學和文化交流得到更多的推動，兩國之間就會產生一種親密感。”她說：“外交關系到的是人，以及你是否能發展出個人關系並在必要時進行溝通。能做到這一點的政治家並不多。”

（美聯社）

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