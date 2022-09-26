俄校園槍擊至少6死20傷 警方已找到槍手遺體

俄國衛星通訊社（Sputnik）報導，俄國內政部26日表示，俄國西部烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克（Izhevsk）校園驚傳槍擊，已知造成6死20傷，當局表示死者中有孩童。警方也已尋獲槍手遺體。

烏德穆爾特共和國領導人布雷沙洛夫（Aleksandr Brechalov）表示：「關於第88號學校的狀況，我們已調集所有人力，也用了所有方法處理。所有執法部門和醫護人員都在案發現場工作，他們會在我抵達現場時報告狀況。」

布雷沙洛夫說：「槍手槍殺一名學校保全，之後舉槍自盡。」

一份報導援引警方說法指出：「今天，警方接到第88號學校發生槍擊案後，烏德穆爾特共和國和內政部人員立刻趕往現場，試圖抓住嫌犯。但警方截至目前已尋獲開槍男子遺體。」

推特上也瘋傳疑似學童和老師避難，或者是逃跑的影片，醫護人員也忙著救治傷者，現場一片混亂。

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