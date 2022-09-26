英首相特拉斯：決心與盟國合作 確保台灣能自我防衛

英國首相特拉斯（Liz Truss）在美國有線電視新聞網（CNN）周日（25日）播出的訪問中表示，英國決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。

特拉斯在受訪時指出，英國的盟邦在對中國大陸和俄羅斯的立場上必須要合作。

稍早前，美國總統拜登直接表明，如果中國動武，美軍將保衛台灣。主持人問起英國是否會和美國所說的一樣，在中國大陸一旦入侵時在軍事上捍衛台灣。特拉斯沒有像拜登那樣直接承諾英國的軍事支持，但她回答：「我們決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。」

特拉斯本月初才上任，她對中國大陸和俄國都採取強硬立場。她談起與美國的關係時表示：「我確實相信我們之間關係特殊，而且在我們面對來自俄國的威脅，以及中國的日益強勢立場時，這項關係益發重要。」