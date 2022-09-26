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南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

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影／南韓Outlet失火冒「濃濃黑煙」！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
韓聯社報導，南韓大田市大德區一家Outlet購物中心26日發生火災、目前已造成2死3失蹤。截自Facebook
韓聯社報導，南韓大田市大德區一家Outlet購物中心26日發生火災、目前已造成2死3失蹤。截自Facebook

韓聯社報導，南韓大田市大德區一家Outlet購物中心26日發生火災、目前已造成2死3失蹤。

消防官員指出，這場大火26日上午7點45分發生在大德區的「現代Outlet購物中心」（Hyundai Premium Outlet），現場一名員工因心臟停止被立即送醫，另一名員工則受重傷處於情況危急，當局表示另外還有3人下落不明，救援人員正在尋找他們。

據悉，當局共疏散約110人、主要是附近旅館的顧客和員工，所幸這場火災發生在Outlet購物中心營業之前，因此周圍尚未吸引大批顧客前來。

當局共出動超過126名人員和40台消防設備來滅火，同時消防部門也正進行調查以確定起火原因，目前研判一輛當時在地下停車場充電的電動汽車發生爆炸可能使引發火災的主因。

這場大火26日上午7點45分發生在大德區的「現代Outlet購物中心」。截自Facebook
這場大火26日上午7點45分發生在大德區的「現代Outlet購物中心」。截自Facebook

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